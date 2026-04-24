El restaurante de La Manga que llamó a Chicote desesperado y terminó irreconocible: ¿Sigue abierto?

Hay restaurantes que sobreviven a pesar de sí mismos. El ZM Isla del Ciervo, enclavado frente al mar en La Manga del Mar Menor, lleva más de un cuarto de siglo abierto en uno de los lugares más privilegiados de la Región de Murcia.

Pero tener buenas vistas no alimenta un negocio, y mucho menos lo salva cuando la cocina se convierte en un foco de suciedad, los alimentos llegan a la mesa en un estado más que dudoso y el propietario reconoce que ha perdido las riendas del timón. Por eso, un trabajador desesperado tomó una decisión: llamar a Alberto Chicote.

El resultado de esa llamada se vio el jueves por la noche en laSexta, en el estreno de Servicio Secreto by Chicote, la apuesta del canal para el 'prime time' que adapta el exitoso formato de Gordon Ramsay Secret Service en FOX. Y La Manga fue el escenario elegido para comenzar el juego.

Desde esta sala de vigilancia espía a los locales Alberto Chicote con su nuevo programa 'Servicio Secreto' / laSexta

Una misión al más puro estilo espía

Nada de llegadas triunfales con cámaras por delante. Esta vez, Chicote se presentó en el restaurante marmenorense con nocturnidad, enfundado en un traje que haría las delicias de cualquier fan de Misión Imposible, armado con luz ultravioleta, reactivos y los mismos instrumentos que usaría la Policía Científica en una escena del crimen. El crimen, en este caso, era lo que se escondía tras las paredes del ZM Isla del Ciervo.

Y vaya si encontró cosas. Utensilios en condiciones deplorables, zonas de trabajo sin higiene, alimentos en mal estado, excrementos de aves en los utensilios de cocina... y, por si todo eso fuera poco, el motor de una lancha. Sí, el motor de una lancha, dentro del restaurante.

Desde una furgoneta aparcada a pocos metros del local, Chicote coordinó además un dispositivo de vigilancia en tiempo real: cámaras ocultas instaladas durante su incursión nocturna le permitían ver cómo funcionaba el servicio, la relación entre el personal y el trato al cliente. Unos comensales infiltrados completaban el cuadro, aportando su experiencia desde la sala hasta el propio plato.

Miguel, un capitán que había perdido el barco

El propietario del ZM Isla del Ciervo responde al nombre de Miguel y lleva el restaurante junto a su hermano Josito. Según muestra el programa, Miguel reconoce sin tapujos que el negocio se le ha ido de las manos: disperso, desvinculado del día a día y rodeado de un equipo sin directrices claras, con un cocinero sin experiencia previa y una rotación de personal que no cesa. Las reseñas en internet no hacían sino confirmar lo que el olfato ya advertía.

El ZM Isla del Ciervo tiene un 3,6 en Google Maps y un 2,6 en TripAdvisor. Un cliente lo resume así: "Cuando conocí este sitio, me enamoró por todo en general, pero he ido viendo su decadencia y me da una pena muy grande porque el lugar tiene mucho potencial, pero está sufriendo un deterioro increíble y el arroz último que pedimos fue pésimo, las gambas olían a pasadas, no nos gustó nada, miedo a coger algo con esa comida". Otro, con más sorna que pena, escribió que "el suelo no sabe lo que es una escoba desde los 90 y las mesas tienen más tiempo que el castillo del conde Drácula".

La transformación que dejó a todos sin palabras

Tras destapar la realidad oculta del restaurante y sentarse con el equipo para repasar uno a uno los errores detectados, llegó el momento de la segunda oportunidad. El equipo de reformas del programa se puso manos a la obra y transformó el local de arriba abajo: nueva decoración, reorganización del espacio, cocina reluciente con filtros de campana flamantes y hasta un rincón con fotos familiares de Miguel y Josito como homenaje al alma que siempre tuvo el sitio.

La reacción del propietario al verlo lo dijo todo: "Me he quedado un poco sin palabras", aunque aclaró estar "encantadísimo". Fabiola, organizadora de eventos que presenció el antes y el después, no encontraba palabras para describir el cambio en las mesas, la cubertería y el ambiente, y lo definió como "una sorpresa muy bonita". Josito fue más directo: "Está guapísimo, le han dado un lavado de cara increíble".

Chicote, que siguió las reacciones desde su puesto de vigilancia, no pudo reprimir la satisfacción: "¡Están contentos! ¡Eso para mí es oro molido!". Y fue él mismo quien anticipó lo que iba a pasar cuando los trabajadores vieran el resultado: "Lo van a descubrir como lo haría alguien paseando por la playa. Cuando lo vean, van a flipar".

La que quizás resumió mejor el espíritu del momento fue Zahira, una de las camareras más veteranas pese a su juventud: "La terraza y el chiringuito son lo más, este verano vamos a triunfar".

¿Sigue abierto el ZM Isla del Ciervo?

Sí. El restaurante de La Manga sigue abierto de lunes a domingo, de las 11 de la mañana a las 2 de la madrugada, con servicio de comidas, cenas y música en directo con grupos y DJ. La intervención de Chicote le ha dado una nueva carta de presentación, pero el futuro del local dependerá, en última instancia, de que Miguel y su equipo mantengan el nivel. La Manga, y sus clientes, estarán atentos.