La Región gasta 11,5 millones en formar a enfermeras especialistas de Primaria que no pueden ejercer

Desde hace décadas los países extranjeros se rifan a las enfermeras formadas en España, así como las de la Región de Murcia. El sistema de formación sanitaria español goza de gran prestigio, ya que pone en el mercado laboral a profesionales altamente cualificadas, así como a especialistas en cada una de las áreas acreditadas. Esta formación supone un gran desembolso económico de los gobiernos que en muchas ocasiones no es aprovechado por los propios sistemas sanitarios, como ocurre en el caso de las enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria.

En España, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha gastado en los últimos años 429 millones de euros en formar a casi 8.000 enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC), de los que 11,5 millones corresponden a la Región de Murcia. Sin embargo, «la inmensa mayoría de estas profesionales no pueden ejercer sus competencias por falta de plazas estructurales y reconocimiento profesional».

Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘La Enfermera Familiar y Comunitaria: pieza clave para la sostenibilidad y liderazgo de la Atención Primaria en España’, elaborado por la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (Faecap) y presentado hace unos días. El trabajo llega a denunciar que esta realidad es un desperdicio de talento y de dinero público que agrava el colapso de la Atención Primaria.

En él se hace un recorrido por la situación de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria y su desarrollo en las distintas comunidades autónomas. En este caso, la Región de Murcia puede sacar pecho, ya que fue la primera autonomía en crear la categoría profesional en el año 2015, tras lo cual llegaron en 2016 otras como Galicia, La Rioja, Andalucía o Canarias, hasta que en 2025 lo hicieron las últimas: Madrid y Cataluña.

La Región ha formado a 231 profesionales en Enfermería Familiar y Comunitaria

Faecap alerta de que la implantación de la especialidad sigue siendo desigual entre comunidades. Aunque en muchas se ha creado formalmente la categoría profesional, ese hecho no siempre se ha traducido en puestos estructurales específicos, reconocimiento retributivo, bolsas propias de contratación o procesos selectivos adaptados a la especialidad.

En este tiempo, la Región de Murcia ha formado vía EIR -enfermera interna residente- a un total de 231 profesionales en esta especialidad, cifra que se da de bruces con la realidad de que en estos años únicamente se han creado 60 plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria en nuestro territorio y se han sacado únicamente 17 a oposición, tal y como recoge el documento consultado por La Opinión.

Esto implica la pérdida de profesionales a las que se ha formado y que no terminan incorporándose a la estructura y la plantilla del Servicio Murciano de Salud (SMS) ocupando plazas de su especialidad. A lo que se une el gasto que implica la propia formación.

El informe ‘La Enfermera Familiar y Comunitaria: pieza clave para la sostenibilidad y liderazgo de la Atención Primaria en España’ llega a indicar que la formación de cada una de estas residentes vía EIR supone un coste que llega a los 50.000 euros, incluyendo a todos los actores que intervienen y entre los que también están tutores y unidades docentes.

Estos 50.000 euros por profesional se traducen en algo más de 11,5 millones si se tiene en cuenta las 231 profesionales de la especialidad que se han formado en la Región de Murcia desde que se creó hace una década.

La formación de cada una de estas residentes vía EIR supone un coste que de 50.000 euros

Desperdicio de talento

La presidenta de Faecap, Esther Nieto, afirma que ante estas cifras «las enfermeras especialistas no pueden ejercer, lo que provoca un desperdicio de talento y una ineficiencia estructural que dificulta la capacidad de transformación de la Atención Primaria en un momento marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la mayor complejidad asistencial y la necesidad de reforzar la atención cercana, continuada y comunitaria».

Para Nieto, muchas demandas asistenciales como son prevención, educación sanitaria, seguimiento al paciente crónico o cuidados domiciliarios, podrían resolverse desde enfermería, lo que aumenta la presión asistencial en un sistema sobrecargado.

Este trabajo sitúa además la tasa actual de enfermeras en Atención Primaria a nivel nacional en 0,7 por cada 1.000 habitantes, lejos del estándar de 1 a 1,2 que considera necesario para garantizar una atención integral, continuada y de calidad. Una media de la que aún se aleja más la Región de Murcia, que con 890 enfermeras en Primaria tiene una tasa de 0,58 profesionales por cada 1.000 habitantes, la segunda más baja de España, solo superando a Madrid (0,51) e igualando a Islas Baleares.

La Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria calcula que en España se tardarán entre 22 y 29 años en alcanzar la ratio media europea ya que hacen falta 100.000 enfermeras adicionales, según cifras del Ministerio de Sanidad. «Nos encontramos con un mapa territorial muy dispar que genera inequidad y dificulta el aprovechamiento real del potencial de estas profesionales», apunta Nieto.

Competencias de la enfermera familiar y comunitaria Valoración integral de la persona, familia y comunidad Realizar valoraciones de salud mediante entrevista clínica, exploración física y técnicas de observación. Atención clínica Seguimiento de pacientes crónicos complejos, pluripatológicos o con dependencia. Manejo de heridas crónicas, prevención y educación sanitaria. Atención domiciliaria Identificar necesidades específicas del entorno familiar y social. Planificar cuidados domiciliarios y promover el autocuidado garantizando la continuidad asistencial. Promoción de la salud Participar en programas de vacunación, cribado y detección precoz. Desarrollar educación sanitaria individual y grupal. Vigilancia epidemiológica Notificar enfermedades de declaración obligatoria y participar en la investigación de brotes epidémicos. Investigación Participar en proyectos de investigación en Atención Primaria y Comunitaria.

«Las enfermeras especialistas aportan más salud»

La Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria (Seapremur) es una de las entidades que ha participado en el informe elaborado por la federación Faecap, un trabajo que pone de relieve el papel de las especialistas en Enfermería Farmiliar y Comunitaria.

Su presidenta en la Región de Murcia, Mari Carmen Celdrán, explica a La Opinión que existe una apuesta por las especialidades enfermeras, ya que estas profesionales están dotadas de los conocimientos y la base científica necesaria para realizar la atención con una visión global (individuo, familia y comunidad).

«Somos la red que vincula al indiviuo con la comunidad y su entorno, lo analizamos como un todo, teniendo en cuenta los factores que influyen en su estado de salud y lo hacemos con una base científica. Está claro que las enfermeras especialistas aportan más salud, por lo que no hay que ver su formación como un gasto sino como una inversión», ya que los ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, pruebas diagnósticas o intervenciones que se evitan suponen un importante ahorro para el sistema.

Sobre el estudio presentado, la presidenta de Seapremur dice que las cifras actuales están algo por encima de las incluidas en el mismo, ya que la recogida de datos se cerró en octubre de 2025 y «desde entonces han aumentado». Celdrán afirma que la Administración regional está trabajando en esta línea y agradece la labor que están realizando las gerencias de Atención Primaria y las propias tutoras, ya que «sin ellas esta formación no existiría».