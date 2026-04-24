El próximo 25 de abril el Circo Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa, vuelve a Murcia para presentar CYBORG, un espectáculo que nos recuerda que la emoción no entiende de límites.

“Más que un espectáculo es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos... Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y como no, mucho humor.” Comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

Con su energía casi cósmica y una puesta en escena impactante CYBORG ya se ha convertido en el espectáculo del momento. / Raluly Legacy

Un viaje al pasado y al futuro... desde el presente. Un espectáculo sin igual que te llevará a lugares y emociones que nunca habías imaginado

A partir del 25 de abril, Murcia podrá disfrutar del espectáculo que ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores en su primer año de gira. Con su energía casi cósmica y una puesta en escena impactante CYBORG ya se ha convertido en el espectáculo del momento.

La nueva producción cuenta con un equipo de profesionales con capacidades sorprendentes, que desbordan energía y talento / Raluly Legacy

La nueva producción cuenta con un equipo de profesionales con capacidades sorprendentes, que desbordan energía y talento. Los Segura, con una demostración de intrépida acrobacia nos presentan El Globo de la muerte, uno de los números de máximo riesgo bajo la carpa. Más impresionantes que nunca, las hermanas Raluy; Niedziela y Emily vuelven después de tres años fuera de los escenarios. Volveremos a disfrutar de Dimitri que nos guiará por el espectáculo a su peculiar manera, mientras que Bigotes y Pietro se encargan de crear sonrisas.. Veremos, por primer vez en el país, como los internacionales Legión Malambo ponen a prueba destreza y resistencia en su mejor performance. Nos dejaremos cautivar por artistas como The Black Angels con su perfecta coreografía aérea y sus movimientos llenos de flexibilidad y armonía, o como la impresionante Rita que, misteriosa e hipnótica, bien seguro nos seducirá. Estas son sólo algunas de las sorpresas que os esperan en CYBORG.

Un cyberespectáculo lleno de valores humanos, donde la evolución del circo se encuentra con la revolución del arte

En palabras de Kerry Raluy, codirectora del circo, “Estamos delante de una puesta en escena arriesgada, revolucionaria y atrevida. Todo ello arropado por una brillante coreografía y un impactante vestuario”.

El Circo Raluy Legacy, estará ubicado en los Jardines de El Malecón a partir del sábado 25 de abril. / Raluly Legacy

El Circo Raluy Legacy, estará ubicado en los Jardines de El Malecón a partir del sábado 25 de abril.

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