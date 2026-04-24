Poner una queja o una reclamación ante Consumo será más fácil en la Región: un nuevo código QR para hacerlo "en cuestión de segundos"

Poner una queja o una reclamación oficial ante Consumo será más fácil y rápido a partir de ahora en la Región de Murcia a través de un código QR que, "en cuestión de segundos", ayude a los usuarios a hacerlo directamente desde el móvil. Así lo anunció este viernes la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Consumo, tras presentar la plataforma ‘QReclama’, un nuevo sistema digital que permitirá a los ciudadanos presentar reclamaciones de consumo "de forma ágil, sencilla y sin papel".

"Hoy presentamos una nueva herramienta que da un paso más en la modernización de los servicios de consumo en la Región de Murcia como es la plataforma ‘QReclama’, un sistema digital que permite a los ciudadanos presentar reclamaciones de forma rápida, sencilla y sin papeleos, directamente desde su teléfono móvil", explicó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante el acto de presentación celebrado en el restaurante El Churra de Murcia y al que acudió también Bartolomé Vera, presidente de la patronal hostelera HoyTú.

La herramienta, gratuita y de carácter voluntario, está dirigida tanto a consumidores como a empresas, y permite presentar reclamaciones "en cuestión de segundos" mediante el escaneo de un código QR, sin necesidad de descargar aplicaciones ni contar con certificados digitales.

"Eliminar barreras burocráticas"

En este sentido, la consejera subrayó que "con esta iniciativa, como con todas las orientadas a la simplificación administrativa, desde el Gobierno regional queremos facilitar el ejercicio de los derechos de los consumidores, eliminando barreras burocráticas y haciendo los trámites más accesibles y ágiles".

Asimismo, López Aragón explicó que ‘QReclama’ también aporta ventajas al tejido empresarial, ya que "es una herramienta muy útil para las empresas, porque les permite mejorar la atención al cliente, gestionar incidencias de forma más eficiente y reforzar la transparencia en su relación con los consumidores".

La Comunidad es la cuarta autonomía en poner en marcha este modelo, que complementa al papel

La puesta en marcha de esta iniciativa sitúa a la Región de Murcia entre las comunidades más avanzadas en este ámbito, tal y como destacó la consejera, quien recordó que "somos la cuarta comunidad autónoma en poner en marcha este sistema, lo que demuestra nuestro compromiso con la innovación, con la mejora continua de los servicios públicos y con la simplificación administrativa, tanto para consumidores, como para empresarios y trabajadores”.

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La plataforma es fruto del trabajo conjunto entre la Administración regional y el tejido empresarial, con la participación de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería (HoyTú), y no sustituye al sistema tradicional en papel, sino que lo complementa, garantizando que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.