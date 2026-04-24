El plan perfecto para este fin de semana está a pocos kilómetros de Murcia: una fiesta única que devuelve toda una ciudad a la Edad Media

Hay fiestas de Moros y Cristianos por toda España, sí. Pero si existe una ciudad donde esta celebración tiene otro peso (otro sabor, otra dimensión) esa es Alcoy. Y este fin de semana, la ciudad alicantina no solo se viste de gala: se planta ante sus propios 750 años de historia con una edición que promete ser, sin exageración, irrepetible.

El motivo es redondo: en 2026 se cumplen siete siglos y medio del patronazgo de San Jorge sobre la ciudad. Eso convierte estas fiestas (declaradas de Interés Turístico Internacional en 1980 y consideradas el referente fundacional del género en España) en algo que va mucho más allá del espectáculo anual. Es una cita con la propia identidad.

La ciudad ya lleva días en modo fiesta

Alcoy no ha esperado al fin de semana para encenderse. El pasado sábado, 18 de abril, un acto extraordinario de arcabucería reunió en la Plaza de España a representantes de distintos puntos del país junto a miembros de todas las filaes locales, en una demostración de los diferentes estilos de disparo con armas de avancarga que cerró con castillo de fuegos artificiales. Una apertura a la altura del año que se celebra.

Fiestas de Alcoy de Moros y Cristianos 2025 / Juani Ruz

Y el miércoles 23, tras el solemne triduo de cultos a San Jorge en Santa María, se abrió oficialmente el Año Jubilar. A partir de ese momento, Alcoy se convierte en destino de peregrinación durante un año entero, hasta el 23 de abril de 2027, con un programa de actos religiosos, culturales y festivos pensado para peregrinos, devotos y visitantes de todo tipo.

Este viernes, el pistoletazo de salida

Este viernes, 24 de abril, la ciudad entra definitivamente en modo festero. A las 18.45, las colles de dolçainers i tabaleters abren la tarde. A las 19.00 arranca la Fiesta del Pasodoble: las bandas recorren la avenida del País Valencià hasta la Plaza de España para interpretar juntas el Himno de la Fiesta. Si nunca has visto esto, imagina docenas de músicos confluyendo en una misma plaza con esa pieza reconocible al primer compás. Piel de gallina garantizada. La noche la cierra la Nit de l'Olla a las 21.30: cena de festers y músicos en las filaes, y después un desfile de paisano que es, en realidad, el último respiro antes del tsunami.

Fiestas de Alcoy de Moros y Cristianos 2025. / Juani Ruz

Sábado 25: el día que hay que ver al menos una vez en la vida

El Día de las Entradas empieza en la madrugada. A las 5.00 horas, la Missa del Fester reúne a los participantes en la Parroquia de Santa María. A las 5.45, la Diana pone en marcha las escuadras por el centro dormido de la ciudad. Es una de esas imágenes que no se olvidan: el amanecer, los uniformes, la disciplina y la emoción mezcladas en calles que todavía no han despertado del todo.

De día, a las 10.30, llega la Entrada Cristiana. El bando de la cruz desfila evocando las huestes de Jaime I, y el Capitán Cristiano recibe simbólicamente las llaves de la ciudad en la Plaza de España. Por la tarde, a las 17.00, el turno es del bando moro: la Entrada Mora despliega una explosión de fantasía oriental que recrea las tropas de Al-Azraq con una riqueza visual que ha dejado boquiabiertos a visitantes de medio mundo.

Domingo 26: cuando la fiesta se arrodilla

El Día de Sant Jordi cambia el tono por completo. Aquí la pompa deja paso a la devoción. A las 8.30, la Segunda Diana (protagonizada en buena medida por la infancia festera) abre una jornada marcada por lo religioso. A las 11.00 sale la Procesión de la Reliquia desde el templo de San Jorge hasta Santa María, con cargos festeros, escuadras y autoridades encabezando el cortejo.

La Misa Mayor que sigue es uno de los momentos más solemnes del año en la ciudad. Y a las 19.30, la Procesión General devuelve la imagen ecuestre del santo a su templo, en un acto que mezcla devoción con estética festera en proporciones que solo Alcoy sabe calcular. En el contexto del 750 aniversario y del recién inaugurado Año Jubilar, esta jornada tiene un peso añadido que no pasa desapercibido para nadie.

Fiestas de Alcoy de Moros y Cristianos 2025 / Juani Ruz

La medianoche llega con la Retreta (23.30 horas), un desfile nocturno más desenfadado que sirve de válvula de escape antes del último gran acto.

Lunes 27: la pólvora y el milagro

El Día del Alardo es, en cierto modo, el más narrativo de los tres. Todo está perfectamente coreografiado para contar una historia que Alcoy lleva representando, con variaciones, desde hace siglos.

A las 8.00 arranca el Contrabando en la Plaza de España, seguido de las Guerrillas por la zona centro a las 8.45. La mañana continúa con la Estafeta y la Embajada Mora a las 10.00, y a las 11.00 el Alardo matinal escenifica la derrota cristiana: el castillo cae en manos del bando moro.

Por la tarde, a las 16.30, llega la Estafeta y la Embajada Cristiana, y a las 17.30 el Alardo de la tarde da la vuelta a la tortilla: nueva batalla, recuperación del castillo, victoria cristiana. Es una secuencia casi teatral (con sus textos, sus silencios, su pólvora y su cadencia estudiada al milímetro) que condensa en pocas horas siglos de tradición oral y literaria.

Y entonces, a las 21.30, ocurre lo que todo el mundo espera. San Jorge aparece sobre las almenas del castillo entre los acordes del Himno y un castillo de fuegos artificiales. Es la escena más icónica de la fiesta, la imagen que ha dado la vuelta al mundo y que este año, con el 750 aniversario de telón de fondo y el Año Jubilar ya abierto, carga con un simbolismo extra que no hace falta explicar. A las 22.00, los Soparets cierran la noche. Alcoy, exhausta y plena, se sienta a la mesa.