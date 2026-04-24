Nueva huelga de médicos: atención del 100% en urgencias de la Región desde el lunes y del 50% en planta

Los servicios de Urgencias hospitalarias de la Región de Murcia, así como los de urgencias extrahospitalarias (UME, SUAP, CCU, PAC y PEAS) funcionarán al 100% durante la huelga médica que se repite la próxima semana y en la que los facultativos murcianos se sumarán a la convocatoria nacional contra la negociación que se sigue en el Ministerio de Sanidad por el nuevo Estatuto Marco.

Se trata del tercer paro médico de este año 2026 -tras los celebrados en febrero y marzo- y con el que los profesionales tratan de lograr mejoras laborales, como la eliminación de las guardias 24 horas, y un marco propio de negociación.

Para garantizar la asistencia sanitaria a la población, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha establecido los servicios mínimos en los hospitales públicos regionales, así como en Atención Primaria y Salud Mental, de cara al nuevo paro que arranca el lunes.

Al igual que en la última convocatoria, el SMS ha establecido que en los servicios de Urgencias se mantenga el total de la plantilla programada para esos días de paro, de manera que se garantice la seguridad clínica de los pacientes y se eviten consecuencias irreversibles. "Esta decisión se basa en que la dotación actual en este servicio está calculada para absorber la demanda asistencial, que es impredecible, y en Urgencias, el tiempo es vital ante ictus o infartos", afirma la gerente, Isabel Ayala.

En cuanto al pase a planta de hospitalización, se establece como servicios mínimos el 50% de los facultativos habituales, si bien se garantiza la revisión de los pacientes ingresados y la realización de las pruebas necesarias. En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), se han programado unos servicios mínimos del 80% de los facultativos habituales, ya que los pacientes atendidos presentan unas necesidades de seguimiento más estrecho.

Cirugía de urgencia, oncológica y trasplantes

En quirófanos, se garantizan las intervenciones urgentes, intervenciones de pacientes ingresados, trasplantes, intervenciones quirúrgicas oncológicas y fracturas no intervenidas durante las guardias por razones clínicas.

En consultas externas se han fijado unos mínimos que incluyen el total del seguimiento de las consultas del embarazo, así como en las consultas de Oncología Médica, Hematología y Oncoradioterapia, al considerarse que, si se suspenden estas consultas, el paciente no podrá recuperar el impacto en el pronóstico de su patología.

En cuanto a los centros de Atención Primaria, en aquellos que cuenten con cinco o más pediatras, en jornada de mañana dispondrán de dos y por la tarde de uno, si existe horario de tarde. Los equipos de menos de cinco pediatras deberán contar con uno de mañana y otro de tarde.

En pruebas diagnósticas, se establece la atención urgente, también a pacientes ingresados y/o oncológicos, pacientes en diálisis y seguimiento del embarazo.

Sobre la red de Salud Mental, el servicio mínimo para la atención a drogodependientes correrá a cargo de un facultativo, y en los centros de salud mental se establece un facultativo por centro. En los centros de San Andrés (Murcia), Cartagena y Lorca habrá tres facultativos para atender urgencias.

Por último, en servicios complementarios, el Centro Regional de Hemodonación contará al menos con 3 médicos generales, 2 hematólogos por la mañana y uno en guardia localizada, y para el Centro Regional de Bioquímica y Genética Clínica se establece una actividad similar al fin de semana.

Los servicios mínimos en los centros de salud se han establecido en función del número de facultativos de Medicina de Familia y Pediatría con el que se cuenta en cada uno de ellos. En cualquier caso, cuando sólo haya un facultativo de Pediatría en el centro, este será servicios mínimos para no perjudicar a la población pediátrica.