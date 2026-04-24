Lluvia de barro con riesgo de tormentas y granizo este viernes en la Región de Murcia

El cóctel de entrada de una minidana y presencia de polvo en suspensión sugiere que este viernes podría caer en la Región de Murcia lluvia con barro. Así lo señala la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que además prevé para este 24 de abril tormentas y granizo.

El pronóstico de la Aemet especifica en concreto cielos muy nubosos, con lluvias a partir de mediodía y sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosas, acompañados de granizo. También señala la presencia de polvo en suspensión, pudiendo producirse de esta manera depósitos de barro.

En cuanto a las temperaturas, irán en descenso generalizado, notable para las máximas en el interior de la mitad occidental de la Región. En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.

Los vientos soplarán entre moderados y fuertes del noreste en el litoral, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes; vientos flojos variables en el resto, tendiendo a soplar de componente este durante las horas centrales.