Juan Miguel Aguado, nuevo decano de Comunicación de la UMU

El catedrático de Periodismo de la Universidad de Murcia (UMU) Juan Miguel Aguado ha sido elegido nuevo decano de la Facultad de Comunicación.

Las elecciones para elegir al nuevo equipo que estará al frente de la misma durante los próximos años se celebraron este jueves, una cita en la que tocaba renovar a los responsables de la facultad al cumplir ocho años al frente de la misma y en la que se presentó una única candidatura, la liderada por Aguado.

El nuevo decano coge así el testigo que deja Pedro Hellín, quien ha dirigido la Facultad de Comunicación de la UMU durante los últimos ocho años, realizando "un enorme trabajo" y "poniendo el listón alto", tal y como reconoce el decano electo, que tomará posesión de su cargo en los próximos días.

En las elecciones de este jueves, el equipo de Juan Miguel Aguado fue elegido con el respaldo del 80% de los votos de la facultad, una confianza que él mismo ve como "la energía que alimenta nuestro compromiso por avanzar con vocación de futuro".

En el equipo de Aguado le acompañan María Segunda, como secretaria de facultad; Javier García, como vicedecano de Ordenación Académica e Infraestructuras; Rocío Zamora, como vicedecana de Movilidad, Internacionalización y Estudiantes; Lourdes Castelló, como vicedecana de Calidad; María del Mar Grandío, como vicedecana de Investigación, Transferencia y Posgrado; Marta Pérez, como vicedecana de Innovación Docente y Planes de Estudio; y Paloma del Henar, como vicedecana de Relaciones Institucionales y Empleabilidad.

Juan Miguel Aguado (Madrid, 1971) es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en Investigación Social por el Instituto de Filosofía y Sociología de la Academia de Ciencias de Polonia (Varsovia). Ha impartido docencia en la Universidad de Breslau (Polonia), en la Universidad Católica San Antonio, en la Northumbria University (UK) y en la Universidad de Murcia, en cuya facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia es Catedrático de Periodismo.

Es autor, entre otros, de Sociedad Móvil: Cultura, Tecnología e Identidad (Biblioteca Nueva, 2008), Technology & Social Complexity (EDITUM, 2010), Comunicación Móvil: Hacia un nuevo Ecosistema Digital (Gedisa, 2013), Emerging Perspectives on the Mobile Content Evolution (IGI Global, USA, 2015) y Mediaciones Ubicuas: Ecosistema móvil, gestión de identidad y nuevo espacio público (Gedisa, 2020). Ha publicado más de 40 de artículos en revistas científicas relevantes en el campo de la comunicación y más de cincuenta contribuciones a monografías colectivas sobre las implicaciones socioculturales de la comunicación y la tecnología en editoriales como Gedisa, Cátedra, Routledge, Boston University Press, Oxford University Press, o Peter Lang.

En el ámbito periodístico también fue director general del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia entre 2016 y 2019, siendo el primer director general elegido por unanimidad en la Asamblea Regional de Murcia, así como presidente de turno de FORTA (Federación de Organismos de Radio Televisión Autonómicos) entre 2017 y 2018, y coordinador nacional de Circom (European Association of Regional Televisions) en 2019.