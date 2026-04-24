Conciertos en salas en la Región este fin de semana: del hyperpop de Rakky Ripper al metal de Saratoga

Las salas de conciertos de la Región de Murcia afrontan un fin de semana de esos que obligan a mirar la agenda dos veces antes de elegir.

Del jazz de alto voltaje que llevará a Igor Lumpert y Leo Genovese hasta Murcia al rock de raíz oscura de Guttercats en Cartagena, pasando por el metal sin concesiones de Saratoga, la canción de autor mestiza de Pedro Pastor, la nueva sensibilidad urbana de Antony Z, la electrónica pop de Rakky Ripper y Lusillón o el viaje cósmico de Mynationshit, la oferta dibuja un mapa sonoro tan amplio como ambicioso.

Entre nombres consolidados, artistas en plena proyección y propuestas para públicos muy distintos, los escenarios cerrados se convierten estos días en refugio para quienes buscan música en directo más allá de los grandes recintos y con el pulso cercano de la sala.

El saxofonista Igor Lumpert presenta en Jazzazza Jazz Club su último álbum, Resistance of the Earth / L.O.

Igor Lumpert Quartet feat y Leo Genovese: El espíritu de John Coltrane

Afincado en Nueva York, el saxofonista y compositor esloveno Igor Lumpert presentará en Jazzazza Jazz Club su último álbum, Resistance of the Earth, que cuenta con el versátil teclista y compositor argentino Leo Genovese, radicado en Nueva York, reconocido por fusionar géneros que van desde el jazz y la música clásica hasta influencias folclóricas y el rock. El álbum, concebido como un proyecto multimedia con coro y video, fusiona urgencia ambiental y homenajes personales.

La música finalmente se grabó espontáneamente en un solo día con el pianista Leo Genovese, el bajista Drew Gress y el baterista Damion Reid. Entre los nueve temas, además del titular, está la reflexiva pieza Mediterranean Samurai y también hay canciones inspiradas en la familia (Vinku, Underwater Snow. La crítica elogió Resistance of the Earth como una "declaración reflexiva y poderosa de música original" que combina intensidad, intelecto y sentimiento.

La obra de Lumpert canaliza el espíritu de John Coltrane y Wayne Shorter, con composiciones que transitan con fluidez entre la sensibilidad de Europa del Este y la improvisación del jazz moderno. En su discografía destacan Eleven, Mineral Mind o Innertextures Live, que captura la energía de sus directos. Entre sus colaboraciones figuran ilustres como Reggie Workman, John Abercrombie, Chico Hamilton o Boris Kozlov.

Leo Genovese obtuvo un Grammy en 2023 por su participación en el álbum Live at the Detroit Jazz Festival junto a Wayne Shorter, Esperanza Spalding y Terri Lyne Carrington. Lidera diversos proyectos, entre ellos el Trío Sin Tiempo (junto a Mariano Otero y Sergio Verdinelli). En su trabajo como solista destaca el álbum Forward (2024). Además del jazz, ha incursionado en el rock experimental con The Mars Volta, y ha colaborado con artistas como Residente.

En la gira, Lumpert, que posee un potente y dominante sonido de saxo tenor, junto con Genovese (director artístico de Esperanza Spalding y pianista habitual de artistas como Joe Lovano o el desaparecido Wayne Shorter), lidera al cuarteto -que completan el baterista Gerald Cleaver y el contrabajista Philip Zafrl- en una interacción intensa y poderosa, trasladando al escenario la espontánea energía del álbum.

Viernes 24. Jazzazza Jazz Club. 22:00 horas. 28€ Mesa / 18€ (general de pie)

Pedro Pastor y Los Locos Descalzos celebran diez años en los escenarios / L.O.

Pedro Pastor, diez años de 'Locos Descalzos'

Pedro Pastor vuelve a Murcia junto a Los Locos Descalzos, la banda que le ha acompañado durante la última década y de la que se despedirá cuando acabe la gira de presentación de su último disco, 10 años de Locos Descalzos, un recopilatorio de versiones de algunos de los mejores temas compuestos a lo largo de su carrera, que incluye colaboraciones con Silvio Rodríguez, Chico César o Rozalén. Se trata de una verdadera retrospectiva: el álbum incluye temas clásicos reinterpretados con nuevos arreglos, y una pieza completamente nueva de salsa. El álbum combina folk, ritmos latinos y elementos de música bailable contemporánea. La evolución de Pastor, con más de 13 años en los escenarios y 700 conciertos en casi 20 países, se deja ver en este trabajo.

De casta le viene al galgo. Pedro Pastor es hijo de Luis Pastor y sobrino de Pedro Guerra, y continua la tradición como "cantautor" del siglo XXI. Sin embargo, algunos referentes que han moldeado su forma de cantar, más contemporánea y acorde con su edad, son Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Carlos Chaouen, Quique González, Bebe, Lichis o Javier Ybarra –este último de Violadores del Verso-.

Tuvo un debut discográfico muy variado en estilos, filtrado por el rock y el hip-hop, aunque su música, dice, sigue saliendo de "las entrañas". De momento, esta gira se compone de 33 recitales por salas de toda España, y probablemente terminará cruzando el charco y aterrizando en Latinoamérica, donde lo reciben con mucho cariño,

Viernes 24. Sala Rem. 22.00 horas. 20€

La gira 'En Estado Puro' de Saratoga llega a Garaje Beat Club este sábado / L.O.

Saratoga, en estado puro

Los madrileños Saratoga son una de las bandas más icónicas de la escena heavy metal y hard rock desde los 90, especialmente en los países de habla hispana. Llevan 33 años sobre los escenarios ofreciendo su música por todo el mundo, con una fuerza inaudita que les ha hecho superar adversidades resurgiendo cada vez más fuertes y manteniéndose como estandartes del metal.

Saratoga presentan una de las propuestas más ambiciosas de su trayectoria: la gira 'En Estado Puro' (hoy, ocho años después de Aeternus, editan su nuevo disco, En estado puro, el primero de la banda con Charlie Parra en sus filas). Cada concierto será una travesía épica, dividida por primera vez en tres actos, un formato especial para recorrer pasado, presente y futuro de la banda en una sola noche que permitirá redescubrir a Saratoga desde todas sus etapas en un concierto estructurado especialmente para esta gira.

Acto I: Nuevo disco: En Estado Puro -mostrando su línea más actual y la potencia de los temas inéditos-; Acto II: Joyas rescatadas -repaso a composiciones que hacía años que no sonaban en directo, que el público llevaba tiempo reclamando-; Acto III: clásicos imprescindibles -reúne los himnos que han definido la historia del grupo, para celebrar su legado y su impacto en la escena estatal-.

Sábado 25 Garaje Beat Club. 21.00 horas. 25 euros + gastos / Taquilla: 30 euros. VIP: 45 euros + gastos

El artista y productor granadino Antony Z / L.O.

Antony Z, el futuro del R&B/Rap nacional

Antony Z (seudónimo de Antonio Zafra Cazalla) es un artista y productor granadino, una de las voces más prometedoras del panorama musical nacional, que fusiona ritmos latinos, soul, electrónica, pop alternativo, rap, flamenco y R&B. Esas influencias dan forma a una propuesta que combina frescura, emoción y profundidad artística. Su primer gran proyecto, Eclipse (2022), inició una etapa más madura en su carrera, con identidad propia. En La Gran Ciudad (2023), un álbum conceptual inspirado por su llegada a Madrid, exploró la dualidad entre ambición e introspección, a través de una mezcla de géneros que abarca trap, R&B, house y pop electrónico. Su primer EP, San Antonio (2023), junto al productor Toni Anzis, fusionaba con espíritu veraniego reguetón, afrobeat y pop urbano. San Antonio 2 (2024) amplió ese universo sonoro con nuevas influencias tropicales y un enfoque más experimental, consolidando la colaboración entre ambos artistas. El EP Amoríos del Albayzín (2024), junto a Vera GRV, combinaba raíces granadinas con sonoridades contemporáneas, y contiene Mariposillas, un éxito que refleja la química musical entre ambos.

A lo largo de su trayectoria, Antony Z ha colaborado con una amplia variedad de artistas de la escena nacional (Fernandocosta, EAZYBOY, Marc Seguí, Hard GZ, Sosad, Bejo...), además de compartir escenario con figuras destacadas del rap y la música urbana española. Yo Quisiera Ir a la Luna (2025) es un tema que mezcla cumbia, flamenco y reguetón, reafirmando su interés por la fusión y la evolución constante. En su nuevo proyecto, Le f*llen al miedo cuenta con las colaboraciones de Pablo Alborán y Marquitos.

Con una visión artística integral y una sensibilidad única, Antony Z representa a una nueva generación que busca trascender géneros y construir una identidad sonora con proyección internacional. El futuro del R&B/Rap nacional.

Sábado 25 . Sala Rem. 21.00 horas. 23 euros

Componentes de la banda parisina de glam gótico Guttercats / L.O.

Guttercats, la larga sombra de Nick Cave

Con una trayectoria intachable, la banda parisina de glam gótico Guttercats -el nombre procede del título de una canción de Alice Cooper de 1972, Gutter Cat vs. The Jets- se ha convertido en inmejorable heredera de Only Ones, Jacobites, Dogs D’Amour, Flamin Groovies, Barracudas y Roky Erikson. Gira tras gira se han ganado el respeto de la escena europea, y en un extraordinario momento de forma publican su sexto álbum: Rise & Fall of the Last Civilization (2025), que consolida su particular manera de entender el rock’n’roll, apasionado, romántico, oscuro y profundamente honesto. Guttercats siguen demostrando que es posible mantener vivo un rock profundamente enraizado en la emoción, el romanticismo y la actitud.

Con una discografía impecable que incluye Pandora’s Box (2008), Black Sorrow (2011), Beautiful Curse (2015), Follow Your Instinct (2017) y Eternal Life (2021), Guttercats no solo siguen en pie, sino más inspirados que nunca. Liderados por Guts Guttercat, son los principales valedores franceses de ese inconfundible 'heartbreak rock’n’roll' de Mott The Hoople a New York Dolls. Con un pie en la penumbra post punk y otro en el pop luminoso de los 60 y la psicodelia, se deja abrazar por la larga sombra de Nick Cave.

Viernes 24 . Mr Witt Cafe. Cartagena. 21.30 h. desde 10.00 euros

Lucía Juan Casamayor, conocida artísticamente como Lusillón / L.O.

Anticiclón con Rakky Ripper y Lusillón

Con la granadina Rakky Ripper (viernes 24) y Lusillón (sábado 25, junto a la murciana Ana Cano), el Ciclo Anticiclón de la Cooperativa Ítaca, auspiciado por La Navaja Producciones, sigue apostando este fin de semana por estimulantes propuestas del panorama pop y electrónico.

Rakky Ripper es una figura clave en el movimiento hyperpop, género que fusiona elementos de pop, electrónica, trap y glitch, creando un sonido futurista, experimental y altamente energético. Si te atraen artistas como 100 gecs, Charli XCX o Dorian Electra, Rakky Ripper te conquistará con su propuesta audaz y original, que invita a la liberación, al baile y a explorar nuevas sonoridades.

El espectáculo visual y auditivo Rakky Ripper te dejará sin aliento en un ambiente adrenalínico. No es solo música, es una experiencia sensorial completa: producciones saturadas, voces procesadas y una estética que bebe tanto de la cultura de internet como del pop más mainstream. Tras su participación en el Benidorm Fest 2023 con Tracción, se ha convertido en una de las propuestas más singulares del pop digital español.

Ese mismo año publicó su segundo álbum, Nadie lo va a hacer por mí. Ahora vuelve a girar por toda España con su último disco, Para que salga el Sol, entre el pop experimental y la electrónica de vanguardia, que trasciende los límites del género para convertirse en un testimonio personal de sanación y renacimiento. Con 11 pistas (nueve canciones y dos interludios), navega entre la oscuridad y la luz, la rabia y la ternura, el pasado y la esperanza. Producido por un equipo que incluye a detunedfreq, eurosanto, y la propia Rakky, combina sintetizadores etéreos, ritmos de club frenéticos y una desarmante narrativa íntima.

Lusillón (Lucía Juan Casamayor) es psicóloga, pero no ejerce; ha preferido arriesgarse y dedicarse a la música. Se mudó a París y abrió un mundo nuevo gracias a los sintetizadores. Fue una de las artistas Radar Spotify 2025. Presentará su segundo trabajo en directo acompañada por la murciana Ana Cano. Este concierto forma parte de la programación destacada de ACCES dentro de su iniciativa Red de Salas, que impulsa la circulación de artistas por espacios de música en vivo en todo el país.

Con su primer disco, Pensando mucho y mal (Mushroom Pillow, 2023), Lusillon destacó en la nueva escena pop como la vertiente más bonita y elegante. El álbum obtuvo muy buenas críticas, fue seleccionado para el New Music Friday de la NPR Radio y destacó en medios internacionales. Ahora vuelve con Fanática, grabado y producido en los Ciel Rouge Studios de París por Yann Rose (Brodinski, Charlotte Gainsbourg, Christine and the Queens), que la muestra en plena madurez creativa, capaz de emocionar con cada palabra y cada estribillo, manteniendo su característico enfoque dulce y romántico mientras incorpora una producción más sofisticada y detallista. Los beats suaves y las atmósferas minimalistas sostienen un conjunto donde las voces, tratadas con delicadeza, adquieren un protagonismo envolvente. Para fans de Clairo, Regina Spektor o la nueva canción de autor contemporánea; un must para los amantes del pop más sensible y sofisticado, que comienza a presentar en directo. Su sensibilidad a flor de piel y un don para conectar la ha convertido en una de las propuestas más poderosas del pop actual. Lucía da un paso adelante y rompe con los prejuicios del pop y de cómo debería construirse una buena canción.

Viernes 24 y Sábado 25. Itaca. 21.00 horas. 10€

Carlos Martín, Rafael Montoya y Sergio Mata, miembros de la banda Mynationshit / L.O.

Mynationshit, un viaje cósmico dentro del ciclo Caprichos Sonoros: sueños electrónicos

Los almerienses Mynationshit (sonidos kraut, electro y cosmic) ofrecerán un viaje cósmico dentro del ciclo Caprichos Sonoros: sueños electrónicos, con un concierto en el que música e imágenes invitan a un viaje espacial. Se trata del proyecto de Carlos Martín, entre el synth pop, la música electrónica y el electro, con influencias de clásicos como OMD o Kraftwerk y otros más contemporáneos como Hyboid y Shemale. Adelantarán temas de su próximo disco (el 5º), que se encuentra en proceso de mezcla y se publicará tras el verano.

En 2007, Carlos Martín desarrolló bajo el nombre de Mynationshit sus inquietudes manejando sintetizadores y cajas de ritmos adentrándose en mundos oníricos. En sus letras cargadas de poesía siempre aparece el conflicto entre el bien y el mal, la melancolía y el vitalismo. A su primer álbum homónimo (2012) le seguirían dos más en el sello valenciano GH, y el mini álbum Malevolent Charmer (2016) en Waste Editions, etiqueta de la que es cofundador.

Rafael Montoya y Sergio Mata, miembros de las bandas almerienses Compro Oro y Nixon respectivamente, se unieron a Mynationshit en 2023, desarrollando inquietudes mediante sintetizadores, bajo, batería y cajas de ritmos.

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Viernes24. Auditorio Municipal de Algezares. Murcia. 21.00 horas. 7 euros.