Agricultura
El campo murciano se reúne en un momento decisivo: Fecoam mide fuerzas en su gran cita anual
El sector afronta retos como la PAC, el absentismo laboral, la limitación de fitosanitarios, la escasez hídrica o la presión de los mercados internacionales
Diego Díaz Rubio y Jesús López Baquero, reconocidos en la XLI Asamblea General por su trayectoria en el cooperativismo
El Salón Promenade, en la avenida Reino de Murcia, se llenó este viernes para acoger la XLI Asamblea General de Fecoam, una convocatoria que, en un momento especialmente convulso para el sector, ha servido para tomar el pulso al campo murciano y fijar prioridades. La cita reunió a las 72 cooperativas agroalimentarias asociadas —que representan a más de 22.000 agricultores y ganaderos y generan unos 45.000 empleos— junto a autoridades, empresas y representantes del sector.
El presidente de Fecoam, Santiago Martínez, subrayó el valor simbólico y estratégico de la jornada, destacando que la federación roza ya "casi medio siglo de existencia del mundo cooperativo en la Región de Murcia", un territorio que, afirmó, "tiene mucho que decir a nivel nacional" y que ha sido referente reciente como capital de la economía social.
La asamblea, que aprobó todos los puntos del orden del día, abordó un amplio abanico de cuestiones clave: desde el agua hasta el absentismo laboral, pasando por las materias activas, los mercados internacionales o los acuerdos comerciales. "Se ha hablado de prácticamente de todo", resumió Martínez, quien incidió en la preocupación del sector por herramientas como el seguro agrario, actualmente muy cuestionado por agricultores y ganaderos. En este sentido, trasladó la necesidad de mejorar las ayudas y de crear fondos propios que permitan responder a adversidades climáticas.
El encuentro contó con la participación de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; la consejera Sara Rubira; el concejal Antonio Navarro; y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca. Todos coincidieron en la importancia de reforzar el diálogo institucional en un momento de máxima presión para el sector.
Desde el ámbito político, Visitación Martínez explicó que la presencia institucional tenía un doble objetivo: "apoyar a las cooperativas agrarias", por su peso en la economía y el empleo, y "escuchar" para legislar con conocimiento de la realidad del campo. La presidenta puso el foco en la situación del Trasvase Tajo-Segura, advirtiendo de su fragilidad y de las consecuencias que tendría cualquier recorte.
La jornada incluyó también la entrega de reconocimientos, con Diego Díaz Rubio como Cooperativista del Año y Jesús López Baquero como insignia de oro, en un acto que puso en valor trayectorias ligadas al desarrollo del modelo cooperativo.
Costes, agua y mano de obra: las claves que preocupan al sector
Más allá del carácter institucional, la asamblea sirvió para radiografiar un sector tensionado por múltiples factores. El presidente nacional de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, advirtió de una "situación preocupante", marcada por el incremento de costes energéticos y logísticos, así como por el impacto de los conflictos internacionales.
Durante su intervención, Villafranca señaló que también se han analizado los acuerdos comerciales —como Mercosur o los nuevos marcos con Australia e India— y cuestiones técnicas como la limitación de productos fitosanitarios en un contexto de cambio climático. A ello se suma un problema estructural: la falta de mano de obra y el relevo generacional.
"Para que los jóvenes se incorporen, tiene que haber explotaciones rentables", apuntó, subrayando que sin rentabilidad es difícil garantizar el futuro del campo. En cuanto a la escasez de trabajadores, defendió fórmulas como la contratación de contingentes específicos en origen, con procesos coordinados entre administraciones y garantías laborales.
En paralelo, desde Fecoam se insistió en la necesidad de respuestas urgentes a cuestiones como la burocracia, la legislación ambiental o los costes de producción. La federación, que representa el 62% de la producción agraria regional y más del 80% de las exportaciones cooperativas, reafirmó su papel como eje vertebrador del campo murciano en un momento decisivo.
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