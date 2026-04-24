El campo gana tiempo: El Gobierno regional amplía a mayo el plazo para la solicitud de ayudas a jóvenes agricultores y ganaderos

El relevo generacional se ha convertido en uno de los principales desafíos del campo, con una población agraria cada vez más envejecida y dificultades para incorporar a nuevos profesionales. En este contexto, las administraciones públicas están reforzando las políticas de apoyo a jóvenes agricultores y ganaderos, una reivindicación histórica de las principales organizaciones agrarias.

El Gobierno regional ha decidido ampliar el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a este colectivo hasta el próximo 28 de mayo, atendiendo precisamente a esas demandas del sector. La medida, anunciada por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, busca facilitar que un mayor número de interesados pueda completar los trámites y acceder a estas subvenciones clave.

La consejera dio a conocer esta ampliación durante su intervención en la XLI Asamblea de Fecoam, donde subrayó que el nuevo plazo añade 15 días hábiles adicionales para la presentación de solicitudes. En total, las ayudas, anunciadas recientemente por el presidente regional Fernando López Miras, cuentan con una dotación de 10,3 millones de euros con el objetivo de respaldar "el máximo de proyectos posibles" en el sector primario.

Cooperativismo y amenazas

Durante su intervención, Rubira puso el foco en el papel del cooperativismo, al que calificó como un pilar fundamental del desarrollo agrario regional. En palabras de la consejera, "desde el Gobierno regional creemos en este modelo, en el que, a través de la unión y la colaboración, se consigue llegar muy lejos". Asimismo, destacó que las cooperativas son "ejemplo de eficiencia, innovación y compromiso" y representan "una voz colectiva que debe escucharse con más fuerza que nunca".

Por otro lado, la titular de Agricultura trasladó la preocupación del Ejecutivo autonómico por el impacto del contexto internacional en los costes del sector. En este sentido, reclamó al Gobierno de España la puesta en marcha de un paquete adicional de medidas que permita compensar los sobrecostes derivados del conflicto en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

"El encarecimiento de combustibles, fertilizantes y productos fitosanitarios, entre otros, está perjudicando de manera especial al sector agrícola", afirmó Rubira, quien advirtió de que las ayudas actuales resultan insuficientes y obligan a los profesionales a asumir una parte importante de estos incrementos.

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Finalmente, la consejera defendió la necesidad de avanzar hacia soluciones estructurales que reduzcan la dependencia de terceros países en el suministro de insumos estratégicos. Según aseguró, esta es una línea de trabajo en la que "ya está trabajando la Región de Murcia", con el objetivo de reforzar la resiliencia y competitividad del sector agrario a medio y largo plazo.