Los Alcázares busca una estrategia conjunta para retirar los fangos del Mar Menor antes del verano

A finales de abril, con el aumento de las temperaturas y la vista puesta en la temporada alta, el estado de las playas del Mar Menor cobra especial relevancia en municipios como Los Alcázares. La presencia de fangos en algunos tramos del litoral ha llevado al Ayuntamiento a intensificar los contactos con otras administraciones para abordar una actuación conjunta.

El alcalde, Mario Pérez Cervera, trasladó esta necesidad durante su participación en el Foro Interadministrativo del Mar Menor, donde planteó la conveniencia de trabajar con un criterio común que permita intervenir sin retrasos. Según defendió, la coordinación técnica resulta determinante para definir cómo actuar y evitar decisiones inconexas.

El regidor propuso avanzar mediante reuniones periódicas entre administraciones que permitan concretar un método eficaz de retirada de fangos. "Es necesario definir cómo intervenir y hacerlo de forma coordinada", expuso en este contexto.

En el caso de Los Alcázares, las playas de La Concha y Carrión registran actualmente una mayor acumulación, aunque la situación se reproduce, con distinta intensidad, en otros puntos del municipio y del conjunto del Mar Menor. Esta extensión del problema refuerza la idea de que las actuaciones deben abordarse desde una perspectiva global.

El alcalde de Los Alcázares participó en el último Foro Interadministrativo del Mar Menor. / Ayto. Los Alcázares

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado la disposición a participar activamente en las soluciones, siempre dentro de un marco de actuación compartido que permita avanzar con respaldo técnico y administrativo.

La coordinación institucional ha continuado esta semana en una reunión de trabajo con el director general del Mar Menor, Víctor Serrano, y el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades y Mar Menor, Enrique Ujaldón, en la que también participó la concejala de Turismo y Playas, María José Díaz Aragón.

Medusas y biomasa

De forma paralela, el Consistorio trabaja en el desarrollo del proyecto y en el análisis de su viabilidad. Una vez definidos estos aspectos, la propuesta se trasladará a Costas y a Medio Natural para iniciar la tramitación de permisos, con la intención de acortar los plazos de actuación.

Durante el encuentro también se trataron otros asuntos relacionados con el litoral, como la presencia de medusas o la retirada de biomasa, especialmente de ova. En este ámbito, se puso en valor el trabajo de las brigadas municipales y las medidas de balizamiento implantadas en zonas como la playa de Las Salinas, donde conviven el baño y las actividades náuticas.

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