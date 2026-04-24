Abre el espacio 'retoHUB' de la UPCT: aprender mediante desafíos reales

Los alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) podrán mejorar su aprendizaje mediante desafíos reales que les llegarán del entorno social, industrial y tecnológico. Lo harán gracias al nuevo espacio 'retoHUB' que ha abierto sus puertas este viernes en el edificio Antigones y que nace como complemento al Programa de Retos, una iniciativa educativa basada en este modelo de aprendizaje y que da la oportunidad a los estudiantes de trabajar en iniciativas planteadas por empresas, administraciones y entidades sociales.

El nuevo espacio estará abierto 19 horas al día y ha sido diseñado como un entorno flexible y polivalente que permite abordar todas las fases del desarrollo de los retos, desde la ideación hasta el prototipado y la presentación de resultados.

El espacio 'retoHUB' cuenta con zonas de trabajo colaborativo, áreas de fabricación y espacios para la exposición de proyectos, facilitando así un aprendizaje activo y continuo por parte del estudiantado, además de salas de estudio y ha sido inaugurado por el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, y el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, quienes detacan que se trata de un espacio innovador destinado a conectar el talento universitario con los retos reales.

Este enfoque promueve el desarrollo de competencias clave como la creatividad, el trabajo en equipo o la capacidad de análisis, además de fomentar la innovación y el emprendimiento. Los participantes trabajan en equipo y presentarán sus resultados el 11 de mayo en RetoFest, un evento abierto a la sociedad para poner en valor el talento y la capacidad innovadora de la comunidad universitaria.

Inauguración del nuevo espacio en la UPCT. / UPCT

Fundación Séneca

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Séneca, que financia tanto la adecuación de los espacios como uno de los proyectos –‘Micro ruta de la sal. Competición de veleros autónomos’-, dentro de su programa de impulso a la cultura científica e innovadora. Esta colaboración refleja la apuesta del Gobierno regional por fomentar vocaciones científicas y tecnológicas, así como por acercar la investigación a la ciudadanía, destaca el consejero.

El rector de la UPCT explica que el programa de Retos ha tenido una espléndida acogida entre los profesores y los estudiantes y representa una iniciativa "diferenciadora" de gran valor para el alumnado. "Nuestro reto como Universidad Politécnica es ofrecer la formación más relevante, ser un vivero de tecnología y tractor de la innovación en la Región", insiste.

Juan María Vázquez dice que el ‘retoHUB’ representa un paso decisivo para consolidar una universidad más abierta, conectada con su entorno y orientada a la resolución de problemas reales. En este sentido, subraya que "apostamos por un modelo en el que el conocimiento no se quede en las aulas, sino que se traduzca en soluciones concretas que mejoren nuestra competitividad y generen oportunidades".

El consejero se ha interesado por varios de los retos que ha visto en el nuevo espacio, como un catamarán autónomo para monitorización ambiental, a cuyos autores ha sugerido la posibilidad de realizar pruebas reales en el Mar Menor con los equipos de medición de la Consejería.