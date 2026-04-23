Fin de semana entre murciélagos, anfibios y rutas en los espacios protegidos de la Región

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha programado para este fin de semana una nueva edición de la ‘Mochila de Actividades’, una propuesta que convierte los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia en aulas al aire libre a través de iniciativas de divulgación ambiental, educación y ocio sostenible dirigidas a todos los públicos.

La programación incluye rutas guiadas en distintos enclaves naturales y actividades ligadas a efemérides ambientales y culturales, entre ellas el Día Internacional de los Anfibios y las acciones organizadas con motivo del Día del Libro, con el objetivo de reforzar el vínculo entre naturaleza y conocimiento.

El sábado, el Parque Regional de Sierra Espuña acogerá la ruta guiada Las palabras que crecen en el bosque, una actividad que une literatura y medio ambiente mediante la lectura compartida de cuentos y relatos en plena naturaleza. Ese mismo día, en el Parque Regional El Valle y Carrascoy y la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, se desarrollará la ruta Bajo el cielo de la ZEPA, que permitirá a los participantes conocer este espacio protegido y algunas de las especies de aves más representativas que alberga.

Ya el domingo, el Parque Regional Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila será escenario de la ruta Sendero de la minería, un recorrido interpretativo centrado en el patrimonio histórico y paisajístico de la zona, marcado por su pasado minero. También ese día, en el Parque Regional Sierra de la Pila, se celebrará la actividad Aventura anfibia, coincidiendo con el Día Internacional para la Conservación de los Anfibios, para acercar a los asistentes a estas especies, sus características y la importancia de preservar sus hábitats.

A esta oferta se suma la exposición Murciélagos: los guardianes de la noche, abierta al público en el Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna de El Valle hasta el próximo 30 de abril. La muestra ofrece un recorrido divulgativo sobre las especies de murciélagos presentes en la Región de Murcia, sus principales amenazas y el papel que desempeñan en los ecosistemas.

La exposición, organizada en colaboración con la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU), está dirigida a todos los públicos y puede visitarse libremente, sin necesidad de inscripción previa.

Programa del fin de semana

Sábado 25 de abril

Las palabras que crecen en el bosque . Ruta guiada en Sierra Espuña. De 10.00 a 13.00 horas. 4 km. Dificultad baja. Público familiar (+6 años).

. Ruta guiada en Sierra Espuña. De 10.00 a 13.00 horas. 4 km. Dificultad baja. Público familiar (+6 años). Bajo el cielo de la ZEPA. Ruta guiada en El Valle y Carrascoy / ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona. De 10.00 a 12.30 horas. 6 km. Dificultad baja. A partir de 9 años.

Domingo 26 de abril

Sendero de la minería . Ruta guiada en Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. De 10.00 a 13.00 horas. 6 km. Dificultad media-baja. A partir de 9 años.

. Ruta guiada en Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. De 10.00 a 13.00 horas. 6 km. Dificultad media-baja. A partir de 9 años. Aventura anfibia. Ruta guiada en Sierra de la Pila por el Día Internacional de la Conservación de los Anfibios. De 10.30 a 13.00 horas. 5 km. Dificultad media. A partir de 9 años.

Hasta el 30 de abril

Exposición ‘Murciélagos: los guardianes de la noche’ en el Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle. Sin inscripción previa. Accesible.

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La programación completa de la ‘Mochila de Actividades’ para el periodo abril-junio de 2026 puede consultarse en la web de MurciaNatural. Estas iniciativas cuentan con cofinanciación de fondos FEDER de la Unión Europea y se enmarcan en la estrategia regional para fomentar el conocimiento y la conservación del patrimonio natural.