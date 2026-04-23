La Región de Murcia conectará depuradoras de Torre Pacheco y Los Alcázares para combatir la salinidad

La Región de Murcia da un nuevo paso en su estrategia hídrica con una inversión millonaria destinada a mejorar la calidad del agua regenerada y garantizar su uso agrícola, clave para el sector primario.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 3.137.373 euros para construir una infraestructura que conectará las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Torre Pacheco y Los Alcázares. La actuación, impulsada por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, busca dar respuesta a un problema creciente: el aumento de la salinidad en el agua tratada.

Según detalló el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, tras la reunión del Consejo, el proyecto contempla "la construcción de una conducción de agua para unir las depuradoras de Torre Pacheco y Los Alcázares", con un presupuesto cercano a los tres millones de euros. La infraestructura tendrá una longitud superior a los 5.000 metros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses.

La nueva conducción permitirá transportar el agua tratada desde la EDAR de Torre Pacheco hasta la balsa de almacenamiento de la depuradora de Los Alcázares. Esta conexión no solo supone una mejora técnica, sino que responde a una necesidad urgente derivada de la "creciente problemática de la salinidad", causada por la infiltración de aguas asociada a la subida del nivel freático.

Fase secundaria de la depuración de aguas residuales en la EDAR de Torre Pacheco. | ISRAEL SÁNCHEZ / l.o.

En la actualidad, pese a contar con tratamientos convencionales y terciarios, el agua depurada en Torre Pacheco presenta un alto contenido salino que limita su aprovechamiento agrícola, reconoció Ortuño, quien subrayó que la nueva infraestructura permitirá mezclar estos recursos con agua procedente del Trasvase Tajo-Segura. Esta combinación será clave para mejorar la calidad del agua regenerada, reducir su salinidad "y va a facilitar su reutilización en la agricultura".

El proyecto cuenta con financiación europea, ya que el 60 por ciento de la inversión procede de fondos FEDER, mientras que el 40 por ciento restante será asumido por la Comunidad Autónoma.

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Con esta actuación, el Gobierno regional refuerza su apuesta por la eficiencia hídrica en un territorio especialmente condicionado por la escasez de recursos. No en vano, Ortuño recordó que la Región de Murcia “es líder mundial en la reutilización del agua, con un 98 por ciento de las aguas residuales urbanas reutilizadas”, un dato que refleja el peso estratégico de este tipo de infraestructuras.