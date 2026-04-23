Rafael Llor, director general de Albores: "En los casos de abuso sexual los niños llegan muy afectados, es algo que no entienden"

La Fundación Albores trabaja con la Comunidad Autónoma en la atención, diagnóstico y tratamiento de los menores que han sido víctimas de abusos sexuales, situaciones complejas que requieren de la atención de profesionales altamente preparados integrados en un equipo multidisciplinar. En ese ámbito es en el que desarrolla su labor el director general de Albores, Rafael Llor, quien detalla que cuando los niños les son derivados desde Protección de Menores "se detecta una angustia importante, ya que en el relato cuentan en abuso como una experiencia muy desagradable", a lo que se une la angustia que presenta la propia familia.

"Son menores que llegan muy afectados porque es algo que no entienden", afirma el especialista.

Estas situaciones se suelen dar en entornos de confianza, en los que el agresor usa la herramienta del secreto para intentar ocultarlo durante largos periodos de tiempo.

Desde el Gobierno regional se ha intensificado la coordinación interinstitucional con servicios sociales, educativos, sanitarios, judiciales y policiales, tal y como reconoce la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. "Se trata de un trabajo en red para reforzar la protección integral y así, ante cualquier indicio de maltrato, poder desplegar las actuaciones necesarias para actuar y responder de forma efectiva, así como para acompañar a estos menores".

Atención y tratamiento

En el momento en el que los menores son derivados a la Fundación Albores, los profesionales encargados del caso exploran la parte familiar, intentando proteger el relato y dando espacio de seguridad a la víctima para que se sienta cómoda y el niño gane confianza.

La segunda parte del programa es directamente el tratamiento en sí, una parte esencial "para que el niño pueda desarrollarse de una manera sana, algo que se aborda desde el trauma que ha tenido para que aprenda a sostener esa angustia", explica Llor.

Afirman que hay que dar un espacio de seguridad al niño

Estos abusos en la infancia "son huellas que les marcarán en su relación futura con los demás, pero no tienen por qué determinar su futuro y deben aprender a convivir con ello", insiste el director general de Albores.

Por su experiencia en este campo reconoce que se trata de "experiencias muy dolorosas, incluso para quienes no las han sufrido directamente".

Preguntado por las cifras dadas a conocer del último ejercicio en la Región de Murcia y el aumento de casos, Llor afirma que el incremento es una buena noticia porque refleja que hay más casos que se denuncian y se destapan, ya que ante estas situaciones suele aparecer el miedo a denunciarlos y "muchos casos quedan ocultos y no salen a la luz".

Para este profesional, los abusos sexuales en la infancia "son una realidad oculta y ocultada", porque hay ocasiones en las que la familia no quiere que se sepa por la vergüenza que supone, "llegando incluso a no dar credibilidad a lo que cuentan los menores". Así, insiste en que nunca hay que dudar de un menor que cuenta un abuso.