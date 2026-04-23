Planes del fin de semana en la Región: de los pianos al aire libre de Murcia al medievo de Cieza

La Región de Murcia se lanza de lleno a un fin de semana en el que la calle será el gran escenario.

El centro de la capital se llenará de música con Pianos en la Calle, mientras Cieza viajará al siglo XV con sus Fiestas del Escudo y Cartagena convertirá su puerto en una pista de baile con el Día de la Danza. Alhama continuará celebrando Los Mayos, Santomera se vestirá de feria con flamenco y sevillanas, Guadalupe rendirá homenaje a la música de raíz con LupeFolk y el Jardín Chino acogerá Zagala Fest como escaparate del talento femenino. Todo ello sin olvidar la tradicional Romería al Valle, que volverá a reunir a cientos de romeros en uno de los eventos más arraigados del calendario regional.

El Paseo Alfonso X será uno de los principales enclaves de certamen 'Pianos en la calle' / ISRAEL SANCHEZ

El centro de Murcia, a golpe de tecla con ‘Pianos en la Calle’

El centro de Murcia se llenará de música este sábado con la celebración de una nueva edición de ‘Pianos en la Calle’, una iniciativa que trasladará la interpretación musical al espacio público a través de distintas actividades repartidas a lo largo del día.

La programación se desarrollará en tres ubicaciones: la plaza del Cardenal Belluga, el Paseo Alfonso X y el entorno del Teatro Romea. En estos espacios se instalarán pianos de cola a disposición de intérpretes de diferentes niveles, que ofrecerán actuaciones abiertas al público en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. En el caso del Paseo Alfonso X, la actividad se prolongará hasta las 20.00 horas.

La participación es gratuita, aunque los músicos interesados deben inscribirse previamente para obtener un turno asignado. La iniciativa está abierta tanto a aficionados como a profesionales, con el objetivo de acercar la música a la ciudadanía en un entorno accesible.

Como novedad en esta edición, el piano situado en el entorno del Teatro Romea estará destinado principalmente al público infantil, con el fin de fomentar la participación de los más pequeños y ampliar el carácter familiar del evento.

La jornada contará también con una programación específica en la plaza Belluga durante la tarde. Entre las 19.00 y las 20.00 horas, alumnado del Conservatorio de Música de Murcia ofrecerá una actuación previa al concierto principal.

El cierre llegará a partir de las 21.00 horas con un concierto al aire libre en el mismo enclave, en el que participarán varios pianistas con un repertorio de música clásica que incluirá composiciones de Rachmaninov, Albéniz, Falla y Chopin, además de piezas a cuatro manos y acompañadas de violonchelo.

Todas las actividades programadas son de acceso libre hasta completar aforo.

Representación de la Invasión / L.O.

Cieza viaja en el tiempo hasta el siglo XV con las Fiestas del Escudo

Cieza celebra este fin de semana una nueva edición de las Fiestas del Escudo, una cita cultural que recrea los hechos históricos de 1477 y que volverá a transformar el casco antiguo de la localidad en un escenario medieval con actividades para todos los públicos.

La programación arrancará el viernes con la inauguración del mercado medieval a las 11.00 horas en la Plaza Mayor, donde permanecerá durante todo el fin de semana con puestos de artesanía y gastronomía. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el acto de entrega de poderes al Comendador en la misma plaza, mientras que a las 21.15 horas se celebrará la Embajada Mora en la Esquina del Convento.

El sábado continuará la actividad con el pasacalle de kábilas y mesnadas a partir de las 12.00 horas por las calles céntricas de la ciudad. A las 13.00 horas se desarrollará la tronaera en la Plaza de España y, por la tarde, a las 19.15 horas, se rendirá homenaje a ‘La Muda’ en la Plaza de San Bartolomé. El acto central de la jornada llegará a las 20.00 horas con la representación de La Invasión, que comenzará en el Puente de Hierro y continuará en la Plaza de San Bartolomé.

El domingo, la Embajada Cristiana se celebrará a las 13.15 horas en la Esquina del Convento. Como broche final a las fiestas, tendrá lugar el gran desfile de fin de fiestas, en el que participarán las distintas agrupaciones y que recorrerá el Camino de Murcia.

Durante los tres días, la ciudad contará además con ambientación medieval y espacios de recreación histórica vinculados a esta celebración.

Cartagena celebrará este sábado el Día Internacional de la Danza con un maratón de baile y una gala de profesionales / Chema E. M./Ayto.Cartagena

La Explanada del Puerto de Cartagena se convertirá este sábado en un gran escenario al aire libre con motivo de la celebración del Día de la Danza, una cita gratuita y abierta a todos los públicos que reunirá a más de 400 bailarines y a distintas escuelas del municipio.

Aunque el Día Internacional de la Danza se conmemora oficialmente el 29 de abril, la ciudad ha decidido adelantar la programación al fin de semana para facilitar la asistencia. La jornada llenará el frente marítimo de música, movimiento y exhibiciones de diferentes estilos, desde la danza clásica hasta las propuestas más urbanas.

El acto central será un maratón de baile que se desarrollará de forma ininterrumpida a lo largo del día. La programación matinal, entre las 10.30 y las 14.00 horas, estará protagonizada por coreografías infantiles y juveniles, mientras que por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, tomarán el relevo los grupos de adultos. Antes de cada uno de estos bloques, profesionales del municipio darán lectura al manifiesto internacional de este año, firmado por la reconocida coreógrafa Crystal Pite.

Como principal novedad de esta edición, la jornada incluirá además una Gala de Profesionales que comenzará a las 20.30 horas en el mismo espacio. En ella participarán artistas y docentes de la ciudad como Paula Cervantes, en danza clásica; Rasa Lingiene, en baile de salón; África Chacón, al frente de Mega Crew; y Yazmina y Rocío, con una propuesta de pole dance.

La programación se prolongará también durante la mañana del domingo con una masterclass abierta al público, que estará impartida por la coreógrafa África Chacón.

Este viernes se abrirán las atracciones del recinto ferial Nueva Espuña con motivo de las Fiestas de los Mayos / Ayuntamiento de Alhama

Segunda semana festera de Los Mayos de Alhama

Alhama de Murcia continúa este fin de semana con la programación de la Fiesta de Los Mayos. El viernes comenzará con la apertura de las atracciones del recinto ferial Nueva Espuña, que permanecerán en funcionamiento en horario de tarde-noche. Ese mismo día se inaugurará en la Casa de la Cultura la exposición ‘Mayeando con los Corremayos Mayores’, que recoge figuras de mayos y material gráfico sobre la evolución de esta tradición, y que podrá visitarse hasta el 3 de mayo.

La programación continuará el sábado con dos visitas turísticas guiadas en la pedanía de Gebas, una en inglés por la mañana y otra en español por la tarde, ambas con reserva previa. Por la noche, a partir de las 21.30 horas, tendrá lugar el 42 Festival Nacional de Folklore Los Mayos en el atrio de la iglesia de San Lázaro, con la participación de grupos procedentes de distintos puntos del país junto al grupo anfitrión. La jornada se completará con un concierto por el 25 aniversario de Diskordia en el recinto ferial.

El domingo se iniciará con la visita del jurado del concurso de decoración de calles, balcones y ventanas, inscritas en esta edición. Además, se celebrará el Día de la Infancia en el recinto ferial, donde las atracciones tendrán precio reducido durante la tarde.

Estas actividades marcan el inicio de uno de los tramos centrales de la programación, que continuará en las próximas semanas con nuevas propuestas en torno a esta fiesta de Interés Turístico Nacional.

Lucas Carmona actuará el sábado en la Feria de Abril de Santomera / L.O.

Flamenco y sevillanas en la Feria de Abril de Santomera

Santomera celebra este fin de semana una nueva edición de su tradicional Feria de Abril. La programación comenzará el sábado a las 13.00 horas en el recinto rociero del Jardín de Todi, donde habrá ambiente flamenco, tapas y demostraciones de baile. A continuación se celebrará un tardeo flamenco que incluirá la actuación de Lucas Carmona, hijo de Antonio Carmona, integrante del grupo Ketama, así como una sesión de rumba y flamenco house a cargo de DJ Ricky.

Las actividades continuarán el domingo con café y bizcocho en la plaza de la Iglesia de Santomera como preludio de la misa rociera, prevista para las 10.00 horas. Tras la ceremonia, a las 11.00 horas, partirá la romería hasta el Jardín de Todi.

Ya en el recinto, se sucederán distintas actuaciones flamencas y rocieras a cargo de los grupos organizadores y de otros colectivos invitados procedentes de la Región de Murcia y de zonas cercanas. A las 14.00 horas tendrá lugar la tradicional comida de hermandad y la programación concluirá a las 16.00 horas con la actuación del grupo Brisa Flamenca.

La cita está organizada por la Peña Flamenca Antonio El Mauricio y la Asociación de Sevillanas Verde-Limón.

Cartel anunciador de LupeFolk / L.O.

Homenaje a las tradiciones en Guadapule con LupeFolk

La pedanía murciana de Guadalupe celebrará esta semana una nueva edición del Festival Lupefolk, que alcanzará su decimonovena entrega con un programa de actividades gratuitas centradas en la música de raíz y dirigidas a públicos de todas las edades.

El grueso de las actividades se concentrará este sábado en el Parque de la Libertad. La jornada arrancará a las 12.30 horas con un concierto-vermut a cargo de Che Swing, formación que ofrecerá versiones instrumentales de compositores vinculados al swing y al jazz clásico.

Por la tarde, a las 17.00 horas, se desarrollará un taller infantil de creación de sonajeros con materiales reciclados. Una hora después, a las 18.00 horas, tendrá lugar un cuentacuentos familiar con títeres dirigido al público infantil y familiar.

La programación continuará a las 19.00 horas con un taller de iniciación al baile tradicional abierto a todas las edades y, ya por la noche, a las 20.30 horas, el grupo Malvariche ofrecerá un concierto en el mismo espacio. Todas las actividades programadas son de acceso libre.

Una de las actuaciones del Zagala Fest, la pasada edición / L.O.

Zagala Fest convierte Murcia en escaparate del talento femenino

Murcia acoge este sábado la tercera edición de Zagala Fest, un evento cultural que se consolida como escaparate del talento femenino en la Región.

El festival se celebrará en el Jardín Chino, de 14.00 a 2.00 horas, con una programación que incluirá conciertos en directo, actividades culturales, propuestas artísticas y talleres gratuitos para todos los públicos.

Sobre el escenario actuarán Kilara, Luz Roja, Estela Gris y Manva Negra, mientras que las dj del Colectivo Cruda (Vondee, Señora T, Elena Gal y Archer) completarán el cartel.

Organizado por Tanya Vondee y Lorenzo Tomás, con la colaboración de Murcia Es Igualdad del Ayuntamiento de Murcia, Zagala Fest mantiene su apuesta por visibilizar a las mujeres creadoras y promover un espacio inclusivo, participativo y abierto a la ciudadanía.

La Hermandad del Rocío reúne a 250 romeros en el Valle / L.O.

Rocío 'chico' en el Valle

La tradicional Romería al Valle reunirá a alrededor de 250 romeros, además de caballos y carretas, en una de las celebraciones más arraigadas de la Hermandad del Rocío de Murcia.

La Romería arrancará el sábado a las 9.30 horas con la bendición de los romeros en la parroquia de San Francisco Javier, conocida como Padre Joseico, y media hora después, a las 10.00, comenzará la peregrinación. A mediodía, la comitiva hará una parada en la iglesia del Carmen para el rezo del Ángelus y, a las 14.00 horas, los participantes compartirán una comida de hermandad en el bulevar El Patiñero, en Patiño. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, se retomará el camino hacia Valle Perdido, con una parada en la parroquia de La Alberca, mientras que la jornada concluirá a las 00.00 horas con el rezo del rosario en el campamento.

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El domingo, la programación continuará a las 13.00 horas con una misa de campaña y, después, se celebrará una paella popular. Finalmente, sobre las 17.00 horas, los romeros emprenderán el camino de regreso hasta la parroquia del Padre Joseico.