Nuevo AltoReal impulsa uno de los mayores desarrollos residenciales del entorno de Murcia

El sector Nuevo AltoReal se perfila como uno de los proyectos residenciales más ambiciosos de la Región de Murcia, con más de 2.500 viviendas previstas en una ubicación estratégica en el área residencial del entorno metropolitano de Murcia, con acceso directo desde la A-30.

El desarrollo cuenta ya con la tramitación urbanística concluida, lo que permite reactivar de inmediato las obras de urbanización. Esta situación abre la puerta a la comercialización de suelo listo para promover en un contexto marcado por la escasez de nueva oferta residencial a gran escala. En este escenario, Nuevo AltoReal se posiciona como una de las principales oportunidades del mercado inmobiliario regional.

Nuevo AltoReal contará con acceso directo desde la A-30. / Nuevo AltoReal

El proyecto surge en un entorno caracterizado por un déficit estructural de vivienda, una demanda consolidada y la progresiva reducción del suelo urbano disponible. Bajo estas condiciones, Iberia Reim by Inurban impulsa este vehículo de inversión orientado al desarrollo de suelo residencial de gran escala.

El vehículo contempla un volumen de inversión objetivo de 45 millones de euros, con una rentabilidad estimada de entre el 22% y el 24% y un horizonte de inversión de entre cinco y siete años, con una inversión mínima a partir de 500.000 euros. Desde la compañía destacan además su modelo de coinversión, participando directamente en los proyectos que gestionan.

El desarrollo se ejecutará por fases, con la posibilidad de desinversión anticipada mediante la venta del conjunto antes de su finalización. La comercialización se organizará por manzanas o paquetes de suelo destinados a promotores residenciales, bajo una estrategia de marca unificada y un único parque de ventas.

Con una cobertura de demanda estimada de entre ocho y diez años, Nuevo AltoReal aspira a convertirse en un referente para canalizar inversión en suelo urbano en la Región de Murcia.