Los 'menas-Erasmus' enfrentan a Conchita Ruiz con Vox: "Nos importan mucho los menores, cosa que a ustedes lo dudo"

La gestión de los menores extranjeros no acompañados ha vuelto a enfrentar a la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, con Vox en la Asamblea Regional. Esta vez, a cuenta de los conocidos como 'menas-Erasmus', niños, niñas y adolescentes que fueron abandonados por sus padres con el fin de que fueran tutelados por la Comunidad.

"Nos importan mucho los menores, cosa que a ustedes lo dudo", acabó por decirle la responsable del ramo a la diputada María José Ruiz, que le preguntó sobre si había solicitado al Gobierno de España la "reagrupación familiar" de estos menores, es decir, su retorno a sus países de origen, durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico celebrada este jueves en la Asamblea Regional.

La consejera de Política Social reafirmó su compromiso de "cumplir escrupulosamente la ley"

Como ya había informado esta redacción, Ruiz le contestó que sí, ya habían solicitado que estos menores "vuelvan con sus familias". No solo eso. Además, se ha pedido "control de fronteras", "coordinación entre ministerios" y "responsabilidades a los países de origen", señaló la titular del ramo.

Hace veinte días que La Opinión publicó en exclusiva que la Policía Nacional había detectado en la Región decenas de casos (treinta desde 2023) de familias extranjeras que simulaban llegar porque estaban haciendo turismo, pero que, al cabo de un tiempo, los padres regresaban a su país sin los niños. El fin era fingir que se trataba de menores no acompañados y así forzar que la Comunidad asumiera su tutela.

Conchita Ruiz declaró que a su equipo le preocupaban estos menores "en riesgo por sufrir un supuesto abandono temporal", como le concierne "la sostenibilidad del sistema de protección", saturado desde hace años por la crisis humanitaria que conlleva la migración.

Para el Ejecutivo regional, la culpa de la crisis migratoria es exclusivamente del Gobierno de España

La consejera explicó a la diputada de Vox que el Gobierno regional "no puede hacer" lo que ellos piden, que pasa por desproteger a estos menores o devolverles a sus países sin garantías, puesto que "hay una ley que conllevaría consecuencias penales" y el Ejecutivo de López Miras "cumple escrupulosamente la ley".

Además, instó a la bancada de Vox a reconsiderar a quién dirigen sus críticas: "Se equivocan de ventanilla". Ruiz subrayó que la crisis migratoria "es culpa del Gobierno de Pedro Sánchez" y que habría que trabajar para poner fin a su mandato. En este sentido, lamentó que Vox no esté por la labor porque sin un Gobierno socialista no estaría Vox "creando confusión".

Los de Abascal aseguran ahora que los menores no acompañados "pertenecen a familias acomodadas"

La diputada de Vox María José Ruiz recriminó a la consejera que en la Región de Murcia hay "barra libre" para la población del "norte de África", ya que si cualquier murciano abandonara a su hijo en un centro de protección "estaría al día siguiente en la cárcel".

"Esa es la política que la izquierda implementa y aplica a los españoles: cárcel, multa, impuestos y restricción de derechos con la colaboración de ustedes", le espetó la también portavoz adjunta de Vox, instando a la titular de Política Social a revisar sus mecanismos de control "para evitar abusos del sistema".

"Debería estar supervisando uno por uno los expedientes de mena que tiene, bajo su tutela y comprobar si están realmente en situación de desamparo o si están, por el contrario, estafando a los españoles, porque estos adolescentes no vienen en pateras ni proceden de clases humildes. Han entrado en avión o en coche, vienen con visados y pertenecen a familias de clases medias y acomodadas", aseguró la parlamentaria de la formación de Santiago Abascal.

"¡Póngase un audífono!"

Otro de los puntos álgidos del debate llegó con la intervención de la portavoz de Podemos-IU en la Asamblea Regional, María Marín, cuando exigió explicaciones al consejero de Salud, Juan José Pedreño, a raíz del informe publicado por la Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el Cribado del Cáncer de Mama, que evidencia retrasos evitables en el diagnóstico del 10% de los tumores del cribado de cáncer de mama de la Región de Murcia.

La Opinión

Visiblemente molesto, el consejero llegó a pedir a la diputada morada que se pusiera un aparato para escuchar mejor después de que esta le pidiera que hablara más alto, ya que no oía bien la respuesta: "¡Póngase un audífono!".

Marín puso el foco en que en la comunidad murciana se detectan tres veces más cánceres de intervalo que en el resto de España. Según denunció, esto ocurre "porque el Servicio Murciano de Salud ha externalizado el programa de cribado por un precio cerrado, un sistema que no incentiva la realización de exploraciones adicionales porque no son rentables para la sanidad privada".

Están creando un daño importante a las mujeres, que pierden la confianza en un programa que ha funcionado durante más de tres décadas Juan José Pedreño — Consejero de Salud

La diputada morada terminó exigiendo la dimisión inmediata de Pedreño después de que este haya respondido que "el programa se ajusta a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Sanidad y la Comisión Europea de Salud".

El titular de Salud acusó a la diputada de Podemos de ser ella la que está "jugando con la mujer y creando incertidumbre y confusión con estas actitudes", e incidió en que el Programa de Cribado de Cáncer de Mama lleva funcionando en la Región 32 años, con la colaboración de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer (Aecc).

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"Están confundiendo a la población y creando un daño importante a las mujeres, que pierden la confianza en un programa que ha funcionado durante más de tres décadas", reprochó Pedreño.