Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan

Café por la mañana, cenas al fresco, tardes con el móvil o un libro... Los balcones murcianos se despiertan con el calor y lo primero que se echa en falta es una superficie donde apoyar algo. Lidl ha encontrado la respuesta, y esta vez llega en forma de mesa. La cadena de supermercados pone a la venta la mesa colgante para balcón de Livarno a partir del jueves 24 de abril de 2026, en tiendas físicas de la Región de Murcia y en su web, por solo 14,99 euros. Una solución tan sencilla como inteligente para sacarle partido al exterior antes de que el verano llegue de golpe.

Y no es para menos. A ese precio, la mesa de Livarno ofrece una propuesta que muchos accesorios de exterior no alcanzan ni de lejos. No se trata de un simple tablero: se cuelga directamente de la barandilla del balcón sin necesidad de taladros, tornillos ni herramientas de ningún tipo, lo que la convierte en una opción ideal tanto para quienes viven de alquiler como para los que simplemente no quieren complicaciones.

La mesa colgante para balcón de Livarno, en el Lidl. / L. O.

Uno de sus puntos fuertes es la versatilidad. La mesa es ajustable en tres alturas distintas, lo que permite adaptarla a diferentes usos y usuarios, y además es plegable, por lo que cuando no se necesita ocupa un espacio mínimo. Para los balcones murcianos, donde cada centímetro cuenta, este detalle es todo un alivio. Está diseñada para barandillas de hasta 7 centímetros de diámetro, una medida que encaja con la gran mayoría de los balcones domésticos.

Pero el accesorio no se queda solo en lo práctico. Su construcción combina MDF con melamina y un marco de acero con recubrimiento en polvo, una combinación que garantiza resistencia a la intemperie. Llueva o luzca el sol murciano, la mesa aguanta sin problema en el exterior, sin que haya que estar metiéndola y sacándola cada vez que el tiempo cambia.

La mesa colgante para balcón de Livarno estará en los supermercados Lidl. / L. O.

En cuanto a las dimensiones, sus aproximadamente 60 x 40 centímetros ofrecen una superficie útil real, suficiente para colocar una bandeja de desayuno, el ordenador portátil o un par de bebidas. Y con una capacidad de carga máxima de 20 kilos, soporta sin problema el uso cotidiano más exigente. Su peso de apenas 2,9 kilos la hace fácil de manejar y colocar sin necesitar ayuda.

Como ocurre con los artículos más demandados de Lidl, las existencias serán limitadas, por lo que conviene no esperar demasiado. La mesa colgante para balcón Livarno llegará a las tiendas físicas de la Región de Murcia a partir del jueves 24 de abril por 14,99 euros.