Inocencio Arias, La Nacional y Proexport reciben los primeros premios a la excelencia en relaciones internacionales de la Región

El embajador Inocencio Arias, la entidad neoyorquina La Nacional-Spanish Benevolent Society y Proexport recibieron este miércoles los primeros Reconocimientos a la Excelencia en Relaciones Internacionales y Diplomacia, una iniciativa creada para poner en valor la acción exterior, la diplomacia y la proyección internacional de la Región de Murcia.

Estos galardones, impulsados de forma conjunta por la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia, el Cuerpo Consular de la Región de Murcia y el Centro Universitario The Open Faculty, sede de la Facultad de Turismo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, nacen con el propósito de distinguir a quienes contribuyen a conectar la Región con el mundo a través de trayectorias y aportaciones destacadas en el ámbito de las relaciones internacionales y la diplomacia.

Sobre los premiados

En esta primera edición, los reconocimientos han recaído en tres referentes que representan distintos ámbitos de la proyección exterior regional: la diplomacia institucional, la dimensión social y cultural de la presencia española en el exterior y la internacionalización del tejido empresarial vinculado a la Región de Murcia.

La distinción a Inocencio Arias reconoce una trayectoria diplomática de primer nivel al servicio de España y de su proyección internacional. Según los organizadores, su carrera en distintos destinos y responsabilidades representa una forma ejemplar de entender la diplomacia como instrumento de diálogo, representación y fortalecimiento de las relaciones entre países.

Por su parte, La Nacional-Spanish Benevolent Society, con sede en Nueva York, ha sido distinguida por su labor histórica y continuada en la promoción de la identidad cultural española y en el apoyo a la comunidad hispanohablante en el exterior. La entidad simboliza, según se destacó durante el acto, el papel de las instituciones que contribuyen a mantener vivas las raíces culturales, reforzar el sentimiento de pertenencia y proyectar la presencia española fuera de sus fronteras.

El tercer reconocimiento recayó en Proexport por su contribución a la internacionalización de la industria agroalimentaria de la Región de Murcia y al impulso de las relaciones comerciales con mercados de todo el mundo. Su papel, señalaron los promotores de la iniciativa, refleja la capacidad del tejido empresarial regional para competir en el exterior, generar confianza en otros mercados y convertir la vocación exportadora murciana en una de sus principales fortalezas.

Trayectorias que ayudan a fortalecer la presencia exterior de la Región

El acto de entrega contó con la participación del consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño; la concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé; el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y el decano del Cuerpo Consular, José David Pérez. También asistieron el director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela; la directora adjunta del Centro Universitario The Open Faculty, Pilar López Pina, y el decano de la Facultad de Turismo y Relaciones Internacionales, Juan Antonio Clemente.

La ceremonia se celebró en la víspera del 24 de abril, fecha vinculada a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en un gesto con el que se quiso subrayar el papel de la diplomacia como herramienta de cooperación, entendimiento y defensa de los intereses de los territorios y de sus ciudadanos.

Durante su intervención, Marcos Ortuño destacó que estos reconocimientos "nacen con vocación de destacar a personas, entidades e instituciones que contribuyen a fortalecer la presencia exterior de la Región, generar vínculos sólidos con otros países y proyectar una imagen de región abierta, dinámica y conectada con el mundo".

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El consejero subrayó además que el objetivo del acto es "poner rostro y reconocimiento a quienes, desde la diplomacia, la empresa, la dimensión social o la acción institucional, contribuyen a reforzar los lazos internacionales de la Región". En este sentido, defendió la necesidad de seguir consolidando "una visión internacional ambiciosa, seria y útil", capaz de convertir el talento, el tejido empresarial, la capacidad universitaria y la fortaleza institucional de Murcia en "una auténtica palanca de proyección exterior".