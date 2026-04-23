El Gobierno destina 7,7 millones al sector agrario murciano: desglose de ayudas y reacciones

El campo murciano, motor económico y despensa de Europa, se encuentra en una encrucijada marcada por la asfixiante subida de costes operativos, derivada del contexto bélico internacional. La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de este jueves ha servido para poner cifras al apoyo estatal, pero también para evidenciar las profundas discrepancias entre las necesidades de los productores a pie de finca y los planes de las administraciones. En este escenario, la Región de Murcia se asegura una inyección de 7,7 millones de euros que busca apuntalar la sostenibilidad, una cantidad insuficiente para el Gobierno regional, que advierte que el sector está soportando en solitario el impacto de la guerra.

El Gobierno central ha dado luz verde al reparto territorial de más de 226 millones de euros destinados a modernizar y proteger el sector agroalimentario español. De este montante global, la Región de Murcia percibirá 7,7 millones de euros, una cifra que se distribuirá en diversas áreas críticas para el mantenimiento de la actividad agraria y ganadera de la Región.

El núcleo duro de esta financiación, aproximadamente 5,8 millones de euros, corresponde a la cofinanciación estatal de las intervenciones de desarrollo rural integradas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Estos fondos no solo buscan mejorar la rentabilidad de las empresas agrícolas, sino que tienen un marcado carácter medioambiental. El objetivo es incentivar una gestión de los recursos naturales que sea compatible con la lucha contra el cambio climático, un desafío especialmente sensible en una zona con estrés hídrico recurrente como es el Segura.

Apoyo quirúrgico: de la protección de las abejas a la mejora genética

Más allá de las grandes partidas estructurales, el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial desglosa ayudas específicas para sectores que, aunque menores en volumen, son importantes para la biodiversidad y la calidad alimentaria murciana. La Región recibirá 181.300 euros para el fomento de la apicultura. Este dinero se destinará principalmente a programas de vigilancia frente a agresiones y enfermedades como la varroosis, protegiendo así a un sector clave para la polinización de nuestros cultivos. Además, se han asignado 145.000 euros para la certificación de materiales de reproducción y el ensayo de nuevas variedades vegetales, asegurando que las semillas y plantas de vivero que salen de Murcia cumplan con los más altos estándares sanitarios. Y se destinan igualmente 50.000 euros para la gestión de libros genealógicos y bancos de germoplasma de razas autóctonas, junto a una partida técnica para el control del rendimiento lechero.

Salud en las aulas: fruta y leche para los más jóvenes

La inversión también mira hacia el consumo interno y la salud pública. La Conferencia ha asignado fondos para los programas escolares del curso 2026/2027, donde la Región de Murcia gestionará cerca de 750.000 euros para distribuir frutas, hortalizas y leche en los centros educativos.

A esta cifra se suma una reasignación de partidas del curso actual que inyectará otros 756.000 euros adicionales. El objetivo es doble: combatir las tasas de obesidad infantil inculcando hábitos saludables y, al mismo tiempo, crear una conexión directa entre los escolares y los productos de su propia tierra.

Apicultores murcianos en una concentración de la MU-32 / Adrián González

El futuro de la PAC más allá de 2028

En el marco del Consejo Consultivo, el ministro Luis Planas ha adelantado que en las próximas semanas se activarán los grupos de trabajo para diseñar la PAC que entrará en vigor a partir de 2028. España mantiene una posición firme frente a la Comisión Europea, rechazando las propuestas iniciales que implican recortes presupuestarios o estructuras burocráticas excesivas. El objetivo del Ministerio es llegar a la negociación europea con una postura común con las comunidades autónomas para blindar el presupuesto agrario nacional.

Rubira exige un "plan de choque" ante la crisis bélica

A pesar de la llegada de estos fondos, el Ejecutivo regional considera que el paquete de medidas es insuficiente frente a la realidad del mercado internacional. Tras la reunión, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha alzado la voz para exigir al Ministerio medidas "mucho más ambiciosas" que compensen el impacto de los conflictos en Oriente Medio.

La consejera ha trasladado la "máxima preocupación" del sector murciano ante la escalada bélica, señalando que la inestabilidad en los mercados exteriores termina repercutiendo directamente en el bolsillo de los productores. Según los datos manejados por la Consejería, los costes de producción se han disparado de forma inasumible: el gasóleo agrícola es un 50% más caro, los fertilizantes han subido un 40% y los fitosanitarios un 30%. "No puede ser que cada episodio de inestabilidad lo acabe pagando el sector primario", ha denunciado Rubira.

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La titular de Agricultura ha reclamado al ministro Planas un paquete de ayudas extraordinarias, similar al que en su día se aplicó al sector del transporte, para frenar la pérdida de rentabilidad y evitar el cierre de explotaciones. Para Rubira, si no se actúa con inmediatez, se estará comprometiendo no solo el futuro de la agricultura murciana, sino la soberanía alimentaria de todo el país: "El sector agrario no puede seguir absorbiendo en solitario el impacto de esta crisis; las ayudas actuales son insuficientes", ha sentenciado.