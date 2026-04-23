Las gasolineras de la Región esquivan la huelga del puente de mayo tras el acuerdo "histórico" para subirle el sueldo a unos 2.000 trabajadores

Habrá trabajadores atendiendo y gasolina de sobra para repostar antes de las 'escapadas' y viajes por el puente de mayo. Los sindicatos Comisiones Obreras de Industria y UGT FICA anunciaron que desconvocan la huelga en las estaciones de servicio de la Región de Murcia y del conjunto nacional, prevista para los próximos 30 de abril y 3 de mayo, en coincidencia con el Puente del Primero de Mayo, después de alcanzar un acuerdo "histórico" en el convenio que incluye mejoras salariales para unos 2.000 trabajadores del sector en las casi 500 gasolineras que hay repartidas por toda la Comunidad.

A la crítica situación que vienen sufriendo desde hace semanas los conductores con el incremento progresivo del precio de la gasolina se le sumaba la amenaza de que las estaciones de servicio echasen el cierre durante estos días o no hubiese combustible suficiente para poder respostar. Pero el pacto alcanzado a última hora de la tarde ahuyentó los peores presagios.

El acuerdo, alcanzado durante la mediación celebrada en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), incluye incrementos salariales del 6,4% durante los tres años de convenio, garantía del IPC, reducción de jornada y mejoras laborales.

El pacto nacional fija incrementos salariales del 3,4% en 2025 con efecto retroactivo, del 2% en 2026 y del 1% en 2027

En concreto, el acuerdo fija incrementos salariales del 3,4% en 2025, el 2% en 2026 y el 1% en 2027, todos con efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada año, alcanzando una subida acumulada del 6,4%. Además incorpora una cláusula de revisión salarial para 2026 y 2027 que garantiza el IPC real, hasta el 6% anual y sin revisión a la baja, y logra la reducción de la jornada anual durante toda la vigencia del convenio.

Más dinero por trabajar festivos

También se mejoran distintos complementos: el plus festivo se incrementa en 2 euros desde 2026; el plus distancia alcanzará los 0,13 euros en 2027; el quebranto de moneda se sitúa en 667 euros anuales en 2026 y 2027, y el plus de limpieza tendrá un mínimo de 30 euros. En el ámbito social se actualiza la regulación de la jubilación anticipada, facilitando su acceso hasta un mes antes de la jubilación ordinaria y reorganizando el cobro de las primas en cuatro periodos semestrales.

Del mismo modo, se refuerzan las garantías laborales con la obligatoriedad de una audiencia previa de hasta cinco días hábiles antes de cualquier despido. El convenio incorpora nuevas regulaciones en el régimen de faltas, vinculadas al registro de jornada y la comunicación de ausencias, siempre bajo el principio de que las empresas deben garantizar los medios necesarios.

Las partes se han comprometido a cerrar la redacción definitiva del convenio en un plazo máximo de 30 días. Como consecuencia directa, los sindicatos han decidido desconvocar la huelga prevista para los días 30 de abril y 3 de mayo. CCOO de Industria y UGT FICA valoraron este acuerdo como un "avance contundente que refuerza derechos, protege salarios y demuestra que el binomio negociación y presión son herramientas eficaces para arrancar mejoras reales".

El diésel respira y la gasolina se mantiene

El precio del diésel se ha abaratado esta semana un 4%, proporcionando un respiro después de las alzas de las últimas semanas que le había llevado a 'comerse' la rebaja fiscal del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán. En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado en los 1,807 euros, tras registrar esa bajada del 4,1% con respecto a la pasada semana, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.De esta manera, el diésel sitúa su precio medio de su litro por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor de las medidas el pasado 22 de marzo.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, ha proseguido con las caídas que inició hace tres semanas, al amparo de esas rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno y ha bajado un 2,31%, hasta los 1,516 euros.

Hace tres semanas los carburantes frenaron en seco la espiral alcista que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas, ante el impacto por la crisis en Oriente Próximo que ha disparado el precio del barril de crudo, tras las medidas fiscales del Gobierno, aunque rápidamente vieron desaparecer ese signo a la baja en el precio, especialmente para el diésel.

Pese a la caída en las últimas semanas, llenar el depósito de diésel sigue siendo 21 euros más caro que hace un año

No obstante, esta semana han recuperado ese signo a la baja, estabilizando así sus precios y dando un pequeño respiro para los conductores al acudir al surtidor.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 99,38 euros, unos 21,61 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,77 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 83,38 euros, unos 1,1 euros más que hace un año, cuando superaba los 82,28 euros.