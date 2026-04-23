Miquel Ramos: "Llamar a combatir con violencia el aborto no es un calentón, está perfectamente calculado"

‘El auge de la extrema derecha: batalla cultural, discurso de odio y desinformación’ es el título de la charla que ofrece este sábado el periodista Miquel Ramos (Valencia, 1979) en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia. Es uno de una serie de actos culturales que celebra Comisiones Obreras en la semana previa al Primero de Mayo. Sobran los motivos para celebrar un evento así, asistir y escuchar.

Parece que este es un lugar indicado para hablar del auge de la extrema derecha. ¿Por qué cree que cala tanto por estas latitudes?

En Murcia, como también en Almería y distintos lugares de la Comunidad Valenciana, ha habido tradicionalmente una población migrante trabajadora sometida a unas condiciones laborales bastante precarias. Coincide que son lugares en donde ha habido un discurso de odio racista a lo largo de las últimas décadas, donde se ha tratado de culpar a las personas migrantes de muchos de los problemas que no les corresponden. Han sido un chivo expiatorio y la prueba está en El Ejido o en Torre Pacheco.

Precisamente, son lugares que no podrían subsistir sin el trabajo de los migrantes.

Sin duda. Sostienen muchos de los trabajos que los españoles no quieren. Además, esto crea una especie de segregación en estos territorios donde, muchas veces, los servicios públicos escasean. Así se crea un caldo de cultivo muy propenso a que los discursos de odio se focalicen en los migrantes. Al final, se da una especie de hipocresía y un racismo velado, porque muchos de los negocios y empresas de la zona no funcionarían si no fuera por la mano de obra migrante.

La segregación de migrantes y la falta de servicios públicos son caldo de cultivo para los discursos de odio

¿Por qué las democracias fracasan frente a esta ola reaccionaria?

Uno de los errores que han cometido todas las democracias liberales ha sido considerar que el racismo, el machismo, la discriminación y el odio que difunden la extrema derecha son opiniones respetables y son parte del menú democrático. Esta visión abre las puertas a gente que no cree en la democracia y que propone despojar de derechos a una parte de la ciudadanía. Les legitima.

Y son respaldados en las urnas.

Esto se corresponde con una estrategia muy bien articulada: la ‘desdiabolización’. Este blanqueamiento ha sido posible porque ellos han sabido jugar dentro del juego democrático, han sabido cambiar determinado lenguaje, determinados marcos a la hora de tratar diferentes asuntos. Aunque todos vienen de la tradición ideológica del fascismo, obviamente hay una reflexión, sobre todo en los años setenta, sobre cómo asaltar el sentido común. Su objetivo es derribar los consensos en materia de derechos y libertades y hacer creer que la igualdad, la diversidad y los derechos humanos son imposiciones, caprichos, y que la sociedad no puede regirse por estas normas.

El mayor éxito de Vox es haber contaminado al PP, que se ha rendido a sus postulados

Arrojó mucha luz sobre la sociedad secreta de El Yunque. ¿Cómo advertir su presencia?

La marca española de El Yunque está muy presente en determinadas esferas de poder. Aunque es una sociedad secreta, las pruebas que se demostraron en un juicio evidenciaron que existía. Su papel ya no es tanto conquistar el poder como organización, sino influir. Por eso está presente en varios partidos políticos y, sobre todo, dirigiendo algunas organizaciones bajo otros nombres. Realizan campañas de agitación y tienen un papel importante en toda la batalla contra el Gobierno y contra determinados derechos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, que son sus obsesiones, aunque también se mueven contra la memoria histórica.

Supongo que está al tanto de la crisis de Vox en esta región. ¿Estamos ante el principio del fin?

Vox es la marca española de un proyecto internacional de la extrema derecha global, cuyo objetivo, más allá de conquistar las instituciones o de tener más o menos diputados, es la batalla cultural. Eso ya lo han conseguido: normalizar una serie de ideas y convencer a una parte de la población de que hay derechos que sobran. El problema añadido es que ha contaminado al PP, como han contaminado en todo el planeta a los conservadores tradicionales. Ese es su mayor éxito. Lo que le pase a Vox a partir de ahora, sinceramente, no sé si es tan relevante. Es cierto que, al haberse ‘bunkerizado’ y estar laminando la disidencia interna, el proyecto puede que pase por un período de agitación interna, pero esto no quiere decir que el espacio de la extrema derecha vaya a quedar huérfano. Va a haber siempre alguien que trate de ocuparlo. Si no es Vox, serán otros, y contarán con la complicidad de una derecha que se ha rendido a los postulados.

Entre tus iguales, sean del país que sean y del color que sean, los prejuicios son más difíciles de instalar

Un diputado regional de Vox llamó a combatir, dijo, «incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia». Luego matizó. ¿Fue un lapsus?

No. Toda la provocación de la extrema derecha está perfectamente calculada y, de hecho, su objetivo es agitar la opinión pública, generar adhesión por parte de un sector radical que exige más contundencia en la defensa de sus postulados. Por eso no son calentones. Cada vez que Abascal pide hundir el Open Arms o este diputado pide combatir el aborto con violencia, apelan a la emoción tanto de los detractores, a los que nos provocan, como a sus afines, porque les dan un manto de heroísmo. Además, ellos son conscientes de que estos excesos verbales aparecen en los medios, que es lo que quieren.

¿Tiene cura la extrema derecha?

La extrema derecha responde, en gran medida, a muchos de los miedos y ansiedades que existen en la sociedad y que son reales. Lo que pasa es que las respuestas que ofrece a estos miedos están absolutamente trufadas de odio y de soluciones antidemocráticas y liberticidas. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los gobiernos es solucionar los problemas que hay. Por ejemplo, los ultras están haciendo campaña contra la regularización de inmigrantes, diciendo que se va a colapsar la sanidad pública. Sin embargo, no hacen campaña para que no se privatice o no se precarice el sistema. En esto último deben poner sus esfuerzos los gobiernos. Con respecto al mercado de la vivienda, se debería intervenir el mercado para que no haya gente que no pueda acceder a una casa antes de que llegue la extrema derecha para echarle la culpa a los inmigrantes de este problema. Así con todo. El sistema de libre mercado genera una serie de desigualdades que algunos aprovechan para vincular esa precariedad con la competencia por los recursos, con la inmigración.

¿Pueden tener un papel destacado los sindicatos en esta lucha?

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Sin ninguna duda. Los sindicatos y todos los espacios donde existe la clase trabajadora organizada son los principales muros de contención contra la extrema derecha porque los trabajadores y los vecinos se conocen, comparten, se entienden, se ven como iguales. El proyecto de la extrema derecha pasa por la atomización, por el individualismo y por la desconexión de la sociedad. Ese aislamiento, con todo ese artefacto propagandístico a través de redes sociales, hace que un individuo solo sea muy fácil de engañar. Sin embargo, entre tus iguales, sean del país que sean y sean del color que sean, los prejuicios son más difíciles de instalar.