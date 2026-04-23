Una empresa murciana gana a Crocs en la UE y tumba su diseño

La empresa murciana Gor Factory, con sede en Fortuna, ha logrado que la justicia europea invalide el diseño comunitario de los populares zuecos Crocs, en un fallo que supone un importante revés para la multinacional estadounidense y abre la puerta a que otros fabricantes operen con mayor libertad en el mercado europeo.

El Tribunal General de la Unión Europea declaró este miércoles nulo el diseño comunitario registrado de los famosos zuecos de la compañía estadounidense Crocs, al considerar que su apariencia visual no es suficientemente original respecto a un modelo anterior de la canadiense Holey Soles.

Los fabricantes de zuecos de espuma con agujeros circulares y forma similar tienen ahora más margen para operar en la UE sin riesgo de una demanda de Crocs por ese diseño concreto.

En su sentencia, el Tribunal General dio la razón a la compañía murciana Gor Factory, con sede en la localidad de Fortuna, que buscaba la nulidad del diseño comunitario registrado por Crocs en 2004, que protegía la apariencia visual del zueco con correa trasera en la UE.

En octubre de 2022, Gor Factory pidió la anulación del registro del diseño de los famosos zuecos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, por sus siglas en inglés), alegando que el diseño de Crocs "carece de carácter individual" respecto a un dibujo anterior de la canadiense Holey Soles, de abril de 2003, anterior al diseño de Crocs.

La empresa estadounidense de calzado Crocs, con sede en Broomfield (Colorado) registró el diseño comunitario ante la EUIPO en noviembre de 2004.

La EUIPO dio la razón a la murciana en enero de 2024, declarando inválido el diseño de Crocs, que recurrió ante la EUIPO en marzo de ese año y luego llevó el asunto ante el Tribunal General de la UE tras su desestimación en febrero de 2025.

La empresa de calzado argumentó ante el Tribunal General que la EUIPO había subestimado el grado de libertad creativa del diseñador de zuecos y que no había tenido suficientemente en cuenta la correa trasera del diseño, que consideraba su elemento más distintivo.

Crocs podría aún recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE (la instancia superior), aunque solo por cuestiones de derecho, no de hecho.

La EUIPO ya había declarado inválido el diseño en 2007 a petición de la canadiense Holey Soles, pero Crocs recurrió hasta que ambas compañías alcanzaron un acuerdo extrajudicial que permitió mantenerlo vigente hasta hoy.