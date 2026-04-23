Descenso de temperaturas y alerta amarilla este jueves en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 23 de abril, cielos poco nubosos, aunque habrá nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios o localmente en descenso, mientras que las máximas en descenso.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.

Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a moderados de componente este por la mañana. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en el Campo de Cartagena.

De hecho, la Aemet ha establecido aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la costa de la Región desde las 12.00 horas hasta las 5.00 horas del viernes.

Mapa de alerta meteorológica este jueves en la Región / Aemet

Previsión para el resto de semana

El viernes, 24 de abril, llegará la inestabilidad debido a la entrada de una minidana desde el norte de Marruecos. La Aemet prevé una bajada de temperaturas, aumento de la nubosidad y lluvias generalizadas que afectarán a toda la Región de Murcia, aunque solo hay riesgo de que sean localmente fuertes en la parte occidental. Cabe señalar que desde Meteorología apuntan que las posibles consecuencias de la minidana están rodeadas de incertidumbre y la probabilidad de chubascos puede varias en los próximos días.

Además, desde este miércoles se está produciendo una entrada de polvo en suspensión que será más notable el jueves, especialmente por la tarde, y persistirá durante el viernes. Esto provocará que las lluvias puedan ir acompañadas de barro.

Las lluvias continuarán el sábado, 25 de abril. La Aemet pronostica para esa jornada cielos nubosos y chubascos generalizados, acompañados de barro, en esta ocasión más fuertes en el litoral murciano. Las temperaturas mínimas continuarán estables con tendencia a disminuir, mientras que las máximas podrían aumentar. En cuanto a los vientos, perderán intensidad.

El domingo regresará poco a poca la estabilidad. Las predicciones meteorológicas indican cielos más despejados y riesgo de lluvias, ya sin barro, solo por la mañana en la costa. Una probabilidad que irá remitiendo conforme avance el día. Las temperaturas serán similares a las de la jornada anterior.