Cerca de 6.000 escolares participan en el concurso regional ‘Científica por un día’

Los escolares de la Región de Murcia han sido este jueves los protagonistas de la entrega de premios del V concurso escolar regional Científica por un día, una iniciativa que reconoce la visión del alumnado sobre el papel de la mujer en el ámbito científico y que busca fomentar vocaciones desde edades tempranas.

El certamen está organizado por la Asociación de Mujeres Profesionales, Investigadoras y Emprendedoras de Cartagena y Región de Murcia (AMPIEC), en colaboración con la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma. Su objetivo es impulsar el interés por la ciencia entre niños y niñas, promover la igualdad de oportunidades y dar visibilidad a la presencia femenina en este ámbito.

Aya Saumouni Idrissi, del CEIP Juan Ayala Hurtado de Ceutí, ganadora en la Categoría 1, junto a Ascensión García y Ana Belén Martínez / L.O.

En esta quinta edición, el jurado ha recibido cerca de 6.000 trabajos elaborados por alumnado de entre 3 y 12 años, correspondientes a las etapas de Educación Infantil y Primaria, procedentes de centros públicos, concertados y privados de toda la Región. Los proyectos, presentados en distintos formatos creativos, reflejan tanto el interés de los menores por la ciencia como una visión cada vez más inclusiva e igualitaria del entorno científico.

Premiados por categorías

En la Categoría 1 , dirigida al alumnado de Educación Infantil, el trabajo premiado ha sido el dibujo de Aya Saumouni Idrissi , del CEIP Juan Ayala Hurtado de Ceutí.

, dirigida al alumnado de Educación Infantil, el trabajo premiado ha sido el dibujo de , del CEIP Juan Ayala Hurtado de Ceutí. En la Categoría 2 , para escolares de 1º y 2º de Primaria, el galardón ha recaído en Dylan Moisés Samaniego , del CEIP San José de Lorca.

, para escolares de 1º y 2º de Primaria, el galardón ha recaído en , del CEIP San José de Lorca. En la Categoría 3 , destinada a 3º y 4º de Primaria y centrada en la creación de un cómic, la ganadora ha sido Claudia Miralles Contreras , del Colegio La Inmaculada-Padres Franciscanos de Cartagena.

, destinada a 3º y 4º de Primaria y centrada en la creación de un cómic, la ganadora ha sido , del Colegio La Inmaculada-Padres Franciscanos de Cartagena. En la Categoría 4, para 5º y 6º de Primaria en la modalidad de noticia científica original e inventada, el reconocimiento ha sido para Christian Hernández Ibáñez, del CEIP San Cristóbal de Alhama de Murcia.

Dylan Moisés Samaniego, del CEIP San José de Lorca, ganador en la Categoría 2 / L.O.

La presidenta de AMPIEC, Ascensión García, destacó la elevada participación, la implicación de la comunidad educativa y la calidad de los trabajos presentados, que, a su juicio, evidencian !la creatividad y el compromiso del alumnado con una visión de la ciencia abierta e igualitaria". García subrayó además que "con el esfuerzo conjunto de la sociedad y las administraciones avanzaremos hacia una igualdad real y efectiva" y defendió que la educación es "una herramienta clave para eliminar estereotipos de género y garantizar que el talento no tenga barreras".

También puso en valor el papel del profesorado y de los centros educativos como agentes fundamentales en la transmisión de valores, la construcción de referentes y el impulso de iniciativas que favorecen la igualdad y el desarrollo del talento desde edades tempranas.

Claudia Miralles Contreras, del Colegio La Inmaculada-Padres Franciscanos de Cartagena, ha sido la galardonada en la Categoría 3 / L.O.

Por su parte, la directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez Garrido, señaló que iniciativas como Científica por un día son "fundamentales para despertar vocaciones desde edades tempranas y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, en la que niñas y niños crezcan con referentes diversos en todos los ámbitos profesionales".

Martínez señala que iniciativas como Científica por un día son "fundamentales para despertar vocaciones desde edades tempranas"

El acto de entrega de premios sirvió también para reconocer el esfuerzo del conjunto de la comunidad educativa, así como el compromiso de las instituciones y entidades organizadoras con la promoción de la igualdad de oportunidades.

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Christian Hernández Ibáñez, del CEIP San Cristóbal de Alhama de Murcia, ha obtenido el premio de la Categoría 4 / L.O.

Tanto AMPIEC como la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad agradecieron la participación de equipos directivos, docentes, alumnado y familias en una iniciativa que se consolida como referente regional en el impulso de las vocaciones científicas y la promoción de la igualdad.