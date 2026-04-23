Los ayuntamientos de la Región tienen hasta el 30 de mayo para presentar proyectos al Plan de Obras

El portavos del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha informado este jueves en la rueda posterior al Consejo de Gobierno de que la Comunidad ya trabaja la elaboración del Plan de Obras y Servicios y el Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2026-2027, de los que se van a beneficiar los 45 municipios de la Región, que supone una inversión de 24 millones de euros.

Los ayuntamientos disponen de plazo hasta el 30 de mayo para presentar los proyectos que desean incorporar en los programas en función del presupuesto asignado, cuya cuantía también se les ha comunicado.

Los criterios seguidos para llevar a cabo la distribución del primero de estos programas incluyen el número de habitantes, la superficie del municipio, dispersión territorial y el déficit de infraestructuras y equipamientos de cada localidad, en función del coste efectivo de los servicios.

Estos planes de cooperación constituyen un instrumento fundamental para garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal, además de colaborar en la prestación adecuada de los servicios de competencia municipal y disminuir los déficits en infraestructuras de equipamientos básicos.

Otros asuntos del Consejo de Gobierno

Asimismo, el Gobierno regional ha autorizado 5,4 millones de euros para mantener 160 plazas en residencias y centros de día para personas mayores. En concreto, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al contrato para garantizar 120 plazas públicas de atención residencial para personas mayores y otras 40 plazas del servicio de centro de día para personas mayores de la Residencia y Centro de Día de Fuente Cubas, en Cartagena.

Además, la Comunidad ha autorizado 3,1 millones de euros para construir una nueva infraestructura hídrica que conectará las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Torre Pacheco y Los Alcázares. Esta actuación permitirá reutilizar más agua depurada destinada a la agricultura.

Por otro lado, los Saladares del Guadalentín han sido declarados Zona Especial de Conservación. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Decreto que declara Zona Especial de Conservación (ZEC) a este espacio y aprueba su Plan de gestión integral, un instrumento que permitirá unificar en un único marco la protección, planificación, conservación y gestión de este espacio natural, reforzando además el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de biodiversidad.

En materia sanitaria, el Ejecutivo regional ha dado cuenta de una inversión de 10,7 millones de euros para reforzar el sistema sanitario en la Región. Dentro de este bloque, la Comunidad ha autorizado 1,9 millones para avanzar en el desarrollo del plan integral de innovación del SMS, ‘InnovaMurcia Salud’. Esta cuantía permitirá contratar el servicio de consultoría especializada y adquirir la tecnología necesaria para desarrollar una plataforma que permita automatizar tareas.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado 6,3 millones de euros para material destinado al tratamiento de heridas complejas y para fármacos dirigidos a tratar anemias. A ello se suma el visto bueno a una inversión superior a los 700.000 euros para equipos radiológicos destinados a centros de Atención Primaria. En concreto, se ha autorizado la adquisición de 25 equipos de ecografía portátil, tres sondas para estudios cardiológicos y tres equipos de rayos X convencionales digitales.

Finalmente, el Ejecutivo regional ha autorizado más de 1,7 millones de euros para equipar el Centro Regional de Formación y Simulación en Habilidades Clínicas de Lorca.