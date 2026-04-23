El Arco Noroeste cumple un mes: más fluidez en el Nudo de Espinardo, "menos estrés" y ahorro de tiempos para conductores y transportistas

Un mes se cumple este jueves desde la apertura completa del Arco Noroeste. El pasado 23 de marzo, el ministro Óscar Puente llegaba a la Región de Murcia para inaugurar el último tramo de la ansiada infraestructura que ayudaría a agilizar la conexión entre Madrid y Andalucía sin necesidad de pasar por las zonas más tensionadas del área metropolitana de Murcia, como el Nudo de Espinardo o la Ronda Oeste. La autovía al completo, de 21,7 kilómetros y que enlaza la A-30 desde Archena hasta la A-7 en Alcantarilla, ya acoge cada día a miles de vehículos que antes no tenían otra alternativa para circular.

Pese a que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes sigue todavía estudiando y analizando los datos del tráfico que ha podido 'quitar' el Arco Noroeste a estos puntos críticos y en los que a diario se formaban 'cuellos de botella' con el tránsito de unos 135.000 vehículos, lo cierto es que los transportistas murcianos ya ven cierta luz y hablan de un balance "muy positivo" en este primer mes de andadura.

"Sin tanta retención, el ahorro en tiempo y combustible es evidente. Los tiempos de conducción y descanso de los conductores se optimizan, ya que pueden recorrer más kilómetros en menos tiempo, lo que aumenta la eficiencia", resalta Manuel Pérezcarro, secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet), la patronal murciana de los transportistas.

El propio Puente aseguró en su visita hace un mes a Murcia que con la apertura íntegra del Arco Noroeste (un importante 'trozo' del gran anillo de circunvalación de Murcia) se contribuiría a retirar hasta 27.000 vehículos diarios que circulaban por estas zonas marcadas en 'rojo' en el mapa.

“Manuel Pérezcarro califica como ‘muy positivo’ el balance que dejan las primeras semanas de la autovía que une Archena con Alcantarilla

Aunque aún se sepa con datos oficiales cuántos coches y camiones ha 'absorbido' el Arco Noroeste procedente de estos puntos críticos -sin ir más lejos, en la operación 'retorno' de Semana Santa llegó a sufrir importantes retenciones-, lo cierto es que los usuarios que circulan cada día por la MU-32, el Nudo de Espinardo o la Ronda Oeste detectan que, en condiciones normales, ya no se vienen produciendo tantos atascos y colas interminables que dejaban a conductores y transportistas en la estacada durante largos periodos de tiempo (más allá de que se sigan produciendo incidencias puntuales en horas punta, a primera hora de la mañana o de la tarde, como averías o accidentes ante un elevado volumen de tráfico en ese momento).

Plano con el trazado del Arco Noroeste, en la margen izquierda. / L. O.

Entrada y salida "mucho más fácil"

"Para todos los sectores de distribución que tienen sus empresas o almacenes en la periferia de Murcia, antes, para llegar a la capital, tenían que pasar necesariamente por la Ronda Oeste. Al encontrarse ahora más despejada, lógicamente se agilizan los tiempos de distribución y la eficiencia es bastante mayor que antes. Esto se ha notado, y también lo han percibido estas empresas, ya que tanto la llegada como la salida de vehículos se hace mucho más fácil. Por ejemplo, desde el mismo centro de transportes de la Froet ya no es necesario pasar por la Ronda Oeste", destaca Pérezcarro.

El secretario general de los transportistas recalca que en estas últimas semanas se viene constatando un impacto positivo en la seguridad vial: "Al estar todo bastante más fluido, se evitan accidentes. Antes, ante cualquier tipo de averías de vehículos en la Ronda Oeste se generaba un caos total. Cualquier incidencia, ya fuera de un coche o un camión, afectaba a gran parte de la circunvalación", recuerda.

En general, esto también ha beneficiado a la población en su conjunto, ya que aquellas personas que se desplazan a trabajar, especialmente a muchos de los polígonos industriales repartidos por Murcia o la Vega Media, ya no tienen que pasar obligatoriamente, en muchos casos, por la Ronda Oeste. "Esto ha supuesto un ahorro de tiempo y de estrés, evitando situaciones de tráfico intenso y retrasos. Aunque, eso sí, es una mejora que ha llegado con unos seis años de retraso", advierte Pérezcarro.

Celebran que los vehículos ya no queden atrapados con tanta frecuencia y durante largos periodos de tiempo en la Ronda Oeste

Desde la Froet también destacan las "ventajas" que ha supuesto para el ahorro de combustible con la situación actual de la gasolina al alza por la guerra en el Golfo Pérsico: "En larga distancia, tanto para el transporte nacional como internacional, los camiones vienen utilizando este nuevo desvío, lo que supone una ventaja importante en cuanto al consumo". A esto se suma que a menor número de retenciones, también se reduce el consumo: "Aunque no sean muchos kilómetros, al repetirse continuamente, se nota", sostiene.

Manuel Pérezcarro, secretario general de Froet, durante la inauguración del Arco Noroeste. / Marcial Guillén / EFE

Las obras en Ronda Sur rebajan la euforia

Pero no todo son buenas noticias para el tráfico del área metropolitana de Murcia. Desde hace semanas, las obras que está acometiendo Red Eléctrica en Ronda Sur para garantizar el suministro eléctrico del municipio también están poniendo a prueba la paciencia de los conductores y transportistas con más retenciones.

"Lo que habíamos ganado en fluidez por ahora en la zona norte se ha visto reducido con el colapso de la parte sur", lamenta Pérezcarro. Por eso, muchos usuarios prefieren dar 'un rodeo' y salir por Alcantarilla para evitar el atasco de entrada a la Ronda Sur en la MU-33: "Aunque suponga hacer algunos kilómetros más, en tiempo resulta más rápido", añade.