ANPE pide a Educación un plan de remodelación y construcción de nuevos centros

El sindicato de docentes ANPE Murcia considera fundamental que la Consejería de Educación y Formación Profesional apueste por la educación pública y le pide que lo haga comenzando por la elaboración de un plan de remodelación y construcción de nuevos centros educativos debido al estado en el que se encuentran una gran parte de los colegios e institutos de la Región, con más de cuarenta años de existencia.

Los responsables de ANPE señalan la "situación de obsolescencia" de muchos de los centros educativos actuales, "con mobiliario deteriorado, problemas para la instalación de un sistema de climatización y necesidades de acondicionamiento".

La organización sindical exige, tras los acuerdos alcanzados hace unos días por la Consejería con la patronal de los centros concertados y las organizaciones sindicales en la Mesa de la Concertada, que "también se siente a negociar con los representantes de los docentes de la enseñanza pública", ya que considera imprescindible que el Gobierno regional priorice de manera decidida este modelo de enseñanza, la pública, donde se escolariza la mayor parte del alumnado de la Región de Murcia.

Además de las necesidades de mejoras de las infraestructuras educativas, ANPE Murcia apunta que también es necesario apostar por la estabilidad laboral, mejora de condiciones del profesorado o reducción de ratios, algo que "debe aplicarse con urgencia y prioridad en los centros públicos, evitando la supresión de aulas y de puestos docentes".

Sobre ratios piden una reducción "más ambiciosa" que iría hasta los 18 alumnos por aula en Infantil, 20 alumnos en Primaria y 22 alumnos en Secundaria y Bachillerato, pero también una mayor dotación de recursos para apoyo, desdobles y medidas eficaces de atención a la diversidad.

Para avanzar en estos ámbitos piden al consejero de Educación la apertura de un diálogo inmediato para abordar las necesidades reales de la enseñanza pública.

ANPE Murcia también reclama el encuadramiento y abono, a todos los efectos, del segundo tramo de la carrera profesional, pendiente desde 2022, así como el desarrollo normativo de la Ley de Autoridad Docente.

Viajes de estudios

En un momento del año como es este último trimestre, en el que se concentran numerosos viajes educativos de final de curso, así como actividades vinculadas a programas europeos, en los que el profesorado de la Región de Murcia participa de manera activa, ANPE afirma que los docentes asumen una responsabilidad permanente -las 24 horas del día- sobre el alumnado, sin compensación económica, sin reducción de carga lectiva y sin una cobertura jurídica específica que garantice su protección ante posibles incidencias. "Esta situación genera una evidente inseguridad jurídica y supone una sobrecarga profesional que la Administración educativa regional no puede seguir ignorando", dicen.

Por lo que exige a la Consejería de Educación la adopción urgente de medidas que reconozcan y regulen adecuadamente la participación del profesorado en los viajes educativos. ANPE insiste en que "es imprescindible establecer una retribución específica para estas actividades, considerándose como servicios extraordinarios, así como articular mecanismos de compensación mediante la reducción de carga lectiva o la concesión de días de libre disposición que reconozcan la dedicación continuada del profesorado durante estos desplazamientos".

En la actualidad, la regulación existente en la Comunidad Autónoma se limita a disposiciones generales y a normativa interna de los centros educativos, sin que exista una normativa específica de la Consejería de Educación que regule de forma integral la organización de estos viajes ni, especialmente, la responsabilidad del profesorado durante los mismos.