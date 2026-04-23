Alberto Hernández: "Los cambios de uso y la inversión colaborativa se han convertido en una solución a la crisis de la falta de vivienda"

Kakebo se presenta como un nuevo concepto de inmobiliaria en Murcia que nada tiene que ver con las inmobiliarias tradicionales.

El trato cercano y familiar con los clientes es nuestra mayor seña de identidad, tratando siempre de explicar de tú a tú todas aquellas cuestiones que en un principio pueden resultar un poco confusas para quienes buscan asesoramiento inmobiliario. También un acompañamiento durante todo el proceso, desde que se ponen en contacto con nosotros hasta la firma última en notaría, estando ahí también para la gestión de cambios de suministros. Y, por supuesto, comercializando nuestros propios activos, a través de promociones, que se hacen a través de inversión colaborativa. Por tanto, estamos proporcionando una nueva visión del mercado a través de la inversión colaborativa, y además aportamos una solución a la crisis porque ponemos vivienda en el mercado. Por ejemplo, ahora mismo estamos realizando 15 apartamentos en Juan Carlos I, hemos terminado 11 en la flota y 5 en Juan de Borbón. Además, vamos a empezar una promoción en el emblemático edificio de 9 pisos y otra en Plaza Condestable.

¿Cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario en Murcia en la última década, y cómo se ha trabajado desde Kakebo para adaptarse a esta realidad?

A día de hoy nos enfrentamos a una crisis inmobiliaria en la que el principal problema es la falta de vivienda, lo que nos ha obligado desde Kakebo a ingeniárnosla de tal manera para ofrecer a nuestros clientes viviendas nuevas, con soluciones como la promoción o los cambios de uso, esa conversión de bajos y locales en viviendas, porque el mercado de segunda mano cada vez es más escaso. Si a eso le sumas que se ha disparado el precio una barbaridad, lo que te queda es que tienes que reinventarte.

Laura Martínez, socia de Kakebo y Kumano Kodo / La Opinión

Estos cambios de uso, que ustedes llevan a cabo a través de Kumano Kodo, son cada vez más demandados. ¿Qué ventajas tiene esta solución para la vivienda?

La principal es evidentemente el precio, pues consigue eliminar en muchos casos esa barrera de entrada. Hay mucho público objetivo para este tipo de inmuebles, jóvenes, parejas que se independizan por primera vez, o personas mayores a las que su vivienda se le ha ‘quedado grande’. Porque la gente piensa que este tipo de inmuebles son cada vez más demandados solo para especular o para fines turísticos, y esa no es la realidad.

¿Cuáles son las principales inquietudes de la sociedad murciana en materia inmobiliaria, y qué soluciones se ofrecen desde Kakebo y Kumano Kodo?

Además de esos problemas para encontrar inmuebles debido a la notable falta de vivienda, nos hemos dado cuenta en estos más de siete años de trabajo que a un particular, cuando decide vender su vivienda, se le pueden pasar por alto muchas cosas, relacionadas sobre todo con impuestos, requisitos o el trato con la notaría.

Lola Martínez, socia de Kakebo Inmobiliaria y Kumano Kodo / La Opinión

La gestión de pisos okupados se ha convertido en otro de sus servicios destacados. ¿Cómo se trabaja con unas situaciones tan delicadas?

El panorama ha cambiado en los últimos años, pues antes era más ‘sencillo’ trabajar con este tipo de activos, la ley no era tan perjudicial para el propietario. Ahora, la falta de recursos y la lentitud de la justicia para investigar todos esos casos de vulnerabilidad dejan a los propios propietarios atados de manos. Antes se podía negociar con los okupas, ahora han ganado fuerza y saben que tienen las de ganar.

A través de la promotora Kumano Kodo también ofrecen servicios de inversión, que puede reportar entre un 10% y un 15% de rentabilidad asegurada anual. Una inversión accesible a todo el mundo, ¿no?

Sí, hablamos de inversiones pasivas y colaborativas junto a otros inversores, de las que te puedes ‘olvidar’ esperando el beneficio sin hacer absolutamente nada, de eso nos ocupamos nosotros. Unas inversiones a partir de los 4.000€, de ahí la accesibilidad.

¿Entienden que una parte de la sociedad pueda estar cansada o molesta con la situación actual del mercado de la vivienda?

Totalmente, y al contrario de lo que mucha gente pueda llegar a pensar, las inmobiliarias no pretenden contribuir a elevar el precio de mercado, ni mucho menos, pues lo que también nos conviene a nosotros es que la ley de la oferta y la demanda sea capaz de regular el propio mercado. Constantemente nos encontramos en la ‘lucha’ de hacer ver a algunos propietarios que las pretensiones económicas que tienen por su inmueble no están en precio, y para ello ofrecemos valoraciones gratuitas de la vivienda. Y la solución, pasa por aumentar la oferta, pero por parte de las administraciones nos topamos, en el caso de la puesta en marcha de promociones, de una cantidad ingente de papeleo y lo que yo llamo ‘burrocracia’ que desafía el sentido común.