Unos 40.000 estudiantes de la Región, en vilo pendientes de la aprobación del ‘Estatuto del Becario’

La tramitación del conocido como el ‘Estatuto del Becario’, que deberá regular la forma en la que se desarrollan las prácticas laborales de los alumnos, dotándolos de derechos y protección, mantiene en vilo en estos momentos a unos 40.000 estudiantes de la Región de Murcia.

Ante esta realidad y coincidiendo con la cercanía del 1 de mayo, Día del Trabajador, la Federación de Educación de CCOO en la Región de Murcia ha querido insistir en esta realidad dentro del programa de actividades que han organizado.

Por ello, los responsables del sindicato señalaban este jueves la necesidad de agilizar la tramitación para lograr que se ofrezcan prácticas con contenido formativo real y límites claros al fraude, ya que “durante décadas las empresas nos han usado como mano de obra barata y ha llegado el momento de plantear que las prácticas sean para aprender”, sostiene María del Barrio, secretaria de Juventud de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO.

Las cifras de 2024 muestran que la Universidad de Murcia (UMU) contaba con 2.128 estudiantes con prácticas extracurriculares, así como 571 la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), a los que se suman los 36.000 que había matriculados en el curso 2024-2025 en ciclos de Formación Profesional (FP), lo que lleva a que más de 40.000 jóvenes se puedan beneficiar en la Región de la nueva normativa.

El ‘Estatuto del Becario’ se encuentra en tramitación parlamentaria, donde puede modificarse, y debe ser aprobado por las Cortes y publicado en el BOE, aunque desde 2024 sí que está en vigor la cotización a la Seguridad Social de los becarios.

El responsable de Juventud en la Federación de Enseñanza de CCOO en la Región de Murcia, Javier Belmonte, apunta a la apuesta que quiere hacer la Consejería de Educación murciana por la FP dual, que ha comenzado con acuerdos para hostelería y a la que también se sumarán sectores como agricultura, construcción o mecánica. Por lo que insiste en que “si no se extrema el control sobre las prácticas, esto puede ser un nido de precariedad”.

Del Barrio y Belmonte han estado acompañados en el acto por el secretario general de Educación de CCOO en la Región de Murcia, Nacho Tornel, así como por la secretaria confederal de Juventud de CCOO, Pau García, quien afirma que muchos de los becarios tienen más de 31 años, “lo que es un signo de fraude clarísimo”, por lo que considera que “si la empresa no puede cubrir los gastos de transporte, por ejemplo, con el coste de un bonobús, no debería ofrecer las prácticas”.

Javier Belmonte recuerda que las prácticas son la puerta de entrada al empleo, pero “esa puerta no puede abrirse a costa de trabajar gratis o de asumir tareas estructurales sin tutela ni derechos”.

Para CCOO, es necesario incrementar la inversión en el sistema educativo, así como mejorar las condiciones de los docentes para que, de este modo, las prácticas formativas sean una herramienta justa, de aprendizaje real y con igualdad de oportunidades.