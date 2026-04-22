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Vox cree que las mujeres que se manifestaron contra las palabras de Martínez Nieto están "manipuladas por los partidos abortistas"

Denuncian que su diputado vivió un escrache porque reside por la zona en la que se produjo la protesta, aunque la concentración no abandonó en ningún momento el entorno de la escultura de Alfonso X El Sabio que preside el céntrico paseo

Concentración en Murcia contra Antonio Martínez Nieto, diputado de Vox, por sus palabras sobre el aborto

Concentración en Murcia contra Antonio Martínez Nieto, diputado de Vox, por sus palabras sobre el aborto / Marcial Guillen

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Vox emitió este miércoles un comunicado lamentando "profundamente" y pidiendo "disculpas" a las mujeres que, según entiende, "fueron manipuladas por los partidos abortistas y de la extrema izquierda" para manifestarse este martes en contra del polémico discurso de su diputado Antonio Martínez Nieto de la semana pasada, cuando llamó a "combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y de la eutanasia".

Como hizo el parlamentario hace unos días, desde la formación de Santiago Abascal manifiestan su "rechazo a la violencia material" porque, dicen, son "el partido que la sufre", y afirman su "defensa férrea, intransigente y absoluta frente a la batalla cultural con la que la izquierda ha polarizado la vida política en estos momentos".

Un diputado de Vox afirma que hay que “combatir incluso con violencia” el aborto y la eutanasia

Un diputado de Vox afirma que hay que “combatir incluso con violencia” el aborto y la eutanasia

Lucía Feijoo Viera

Incluso, llegan a tildar de escrache la protesta contra las palabras de Antonio Martínez Nieto, que tuvo lugar a los pies de la escultura de Alfonso X El Sabio que preside el céntrico paseo de la ciudad de Murcia, esgrimiendo que el parlamentario vive en esa zona. El escrache requiere que la manifestación de protesta contra una persona se realice frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir. La concentración en cuestión no se produjo frente a ninguna vivienda en concreto y no se movió de su punto de encuentro.

Vox aprovechó el comunicado de denuncia para "decir que la violencia que impone la ideología de la muerte quiere convertir en prestaciones sanitarias todos sus postulados, disfrazados como salud sexual y reproductiva (aborto), y poner fin a las vidas agotadas de enfermos en su fase final (eutanasia) en lugar de aplicar cuidados paliativos".

La violencia que impone la ideología de la muerte quiere convertir en prestaciones sanitarias todos sus postulados

Vox

Además, asegura que "nadie como Vox defiende a las mujeres", poniendo como ejemplo su reclamación de la cadena perpetua para violadores y penas más severas para los abusadores.

La AFRM presenta 1.300 firmas

En la protesta de este martes, que congregó a cerca de un centenar de personas, los asistentes exigieron la expulsión del diputado ultra de la Asamblea Regional. La portavoz del Grupo Socialista en la Cámara, Carmina Fernández, consideró que Vox "está llevando en el Parlamento regional un discurso" que es "absolutamente intolerable, de odio y de incitación a la violencia, en este caso violencia contra las mujeres", algo que no van a consentir.

"Sus amenazas fueron algo muy grave, y chocaron frontalmente con la Constitución, con el Estado de Derecho y con los principios más básicos de una sociedad democrática", señaló durante la protesta la diputada de Podemos María Marín.

Noticias relacionadas y más

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM), por su parte, anunció que este miércoles registrará en la Asamblea Regional un comunicado respaldado por más de 1.300 firmas, individuales y de organizaciones feministas, sindicales y sociales, frente a lo que consideran "una grave deriva del discurso político institucional".

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