Timothy Thomson, inmunólogo clínico: «De los nueve límites planetarios ya hemos superado siete»

Timothy Thomson (Kioto, 1955) estudió Medicina en la Universidad de Salamanca e hizo el doctorado en Murcia, por lo que mantiene una vinculación desde entonces con la Región de Murcia, donde reconoce que tiene grandes amigos y colegas, como es el caso del doctor Manuel Segovia, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región, donde este miércoles será nombrado académico correspondiente.

El doctor Thomson es inmunólogo clínico y hasta final de 2024 desarrolló su trabajo como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su campo ha sido inmunología tumoral y posteriormente biología molecular de cáncer. Tras lo que se marchó a Panamá a dirigir el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, considerado el mayor centro de biotecnología e investigación biomédica de Panamá y toda la región centroamericana.

¿Cómo acoge el nombramiento de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región?

Me siento muy honrado, ya que para mí es una distinción importante que me permite unirme a un cuerpo de médicos ilustres que forman esta institución.

¿Qué papel juega el instituto que dirige en la labor científica de Panamá y la región a la que pertenece?

Panamá es, junto a Colombia, Costa Rica y Ecuador, una de las regiones más biodiversas del planeta debido a la densidad de especies que tiene por kilómetro cuadrado o por volumen en el mar. La biodiversidad es la base de la salud planetaria y lo es no solo desde el punto de vista ecológico sino como fuente de recursos, que si se usan bien son casi infinitos. En el instituto lo que hacemos es estudiar biodiversidad, sobre todo la de los microorganismos. Como ejemplo diré que solo uno de los investigadores ha descubierto con su grupo más de 17.000 especies de microorganismos, cuando en conjunto en el instituto tenemos una colección de más de 30.000 microorganismos de la biodiversidad de Panamá, el mayor biobanco de especies de la región.

¿Cómo llevan a cabo este trabajo de investigación?

Lo estudiamos de distintas maneras, mediante tecnologías avanzadas como genómica, metagenómica, análisis metabolómico, proteómico, lipidómico, lo que nos permite entender la biodiversidad microbiana y descubrir nuevas moléculas con usos de interés para los humanos.

¿El objetivo final es la aplicación en usos humanos?

Puede ser tanto en medicina como en agricultura. Estamos descubriendo nuevas estructuras químicas que ayudan a combatir plagas, por ejemplo, en plantas de interés agrícola como café, cacao, arroz, azúcar u otras. Pero también probamos estas moléculas que provienen de la biodiversidad para ver su impacto en inmunidad, vemos cómo algunas son capaces de aumentar la sensibilidad de células tumorales al ataque de células inmunes antitumorales. Algunas de estas moléculas también son antiparasitarias y otros compuestos modificados tienen efecto en enfermedades neurodegenerativas. Estas son algunas de las áreas que abordamos.

"Estamos descubriendo nuevas estructuras que ayudan a combatir plagas en agricultura"

¿Existen alianzas con centros de investigación españoles o europeos?

Claro. Solo el año pasado cerramos convenios con nueve instituciones de países diferentes. Precisamente, en esta visita hemos llegado a acuerdos con dos institutos de Barcelona para convenios de intercambio de conocimientos y personal y este mismo año estamos a punto de cerrar otro acuerdo con el instituto equivalente al CSIC en Italia para crear un laboratorio conjunto. Pero también con India, Sudáfrica, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Corea, Argentina, Brasil, Colombia, Brasil, EEUU y Canadá, entre otros.

¿Hay algún acercamiento con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla?

De momento no, pero sería muy bueno.

El movimiento que niega el beneficio de las vacunas está impactando en el resurgir de enfermedades infecciosas que son prevenibles

Hablaba usted de la salud planetaria. ¿En qué estado se encuentra?

Es una situación mala. Hace 40 años se comenzó a hablar de los límites planetarios, que son nueve, desde clima a biodiversidad o aerosoles, y de los nueve límites que puede soportar nuestro planeta ya hemos superado siete. Hemos logrado revertir la situación del ozono gracias a políticas globales que han prohibido el uso de determinados aerosoles y no se ha superado tampoco la carga de aerosol atmosférico. Era un momento en el que los gobiernos aún confiaban en la ciencia y tomaron medidas muy rápidamente.

Sin embargo, ahora estamos ante gobiernos que niegan la evidencia científica.

Hay un cambio político en el planeta que está negando la ciencia y al negarse la evidencia no hay políticas para revertir los problemas derivados de nuestra actividad. Hay una negación del cambio climático, una realidad que no se quiere aceptar. Desde hace unos años hay un movimiento anticientífico que incluso niega el beneficio de las vacunas y eso está impactando en el resurgir de enfermedades infecciosas que son prevenibles.