La Región registra cada día cinco casos de posible maltrato infantil, con un aumento del 36,5% en el último año

La Región de Murcia detectó el pasado año 2025 un total de 1.952 casos de presunto maltrato infantil, situaciones que “cuesta mucho sacar a la luz” porque para las propias familias puede llegar a “ser una vergüenza e intentan que no se sepa”.

Estos datos representan un incremento muy importante respecto al año anterior, con 712 casos más que en 2024, lo que viene a representar un aumento del 36,5% y una media de cinco casos de presunto maltrato infantil cada día en la comunidad.

Detrás de esta cifra hay 1.952 historias de menores que han sufrido negligencias, maltrato físico, emocional o abusos sexuales, situaciones que les dejan una huella que les marcará durante toda su vida en su relación con los demás, tal y como reconoce el director general de la Fundación Albores, entidad que ha visitado este miércoles la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, para dar a conocer el Protecto Luz que desarrollan en colaboración para la atención de niños que han sufrido abusos sexuales.

Ruiz reconoce que el Proyecto Luz es uno de los más importantes que tiene la Región de Murcia en el ámbito de atención a la infancia maltratada y achaca el aumento de los casos atendidos el pasado año a una mejora de los sistemas de detección, a una mayor sensibilidad social y a una detección temprana.

Sobre el total de atenciones, el 55% corresponden a negligencias (falta de higiene, desnutrición o absentismo escolar); un 21% de los casos están relacionados con posible maltrato emocional; un 14,6% con maltrato físico; y un 8% con posible violencia sexual.

Para que estos casos sigan saliendo a la luz y se detecten lo antes posible, Política Social ofrece formación específica a profesionales que trabajan con la infancia, ya que la gran mayoría de las notificaciones llegan a través de servicios sociales, servicios educativos, servicios sanitarios o policiales.

Concretamente, el pasado año más del 50% de las notificaciones que se registraron en la Región de Murcia llegaron de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (951), seguidos del ámbito educativo (391) o del sanitario (287).