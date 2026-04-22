La Asamblea avala la construcción de una residencia pública para mayores en Molina de Segura

La Asamblea Regional dio luz verde este miércoles a una iniciativa socialista para instar al Gobierno regional a dotar al municipio de Molina de Segura de una residencia pública para personas mayores. Solo el Partido Popular votó en contra.

Durante su intervención, la diputada del PSRM María Dolores Martínez Pay explicó que Molina cuenta con una población mayor de 65 años de más de 9.600 personas y una oferta local de 248 plazas. "Faltan plazas incluso para igualar la media española actual. Pero el debate no es solo cuántas plazas hay, también es quién puede acceder a ellas. No todos nuestros mayores pueden pagarse una residencia privada ni pueden asumir cuotas de más de 2.000 euros al mes", indicó.

No todos nuestros mayores pueden pagarse una residencia privada ni pueden asumir cuotas de más de 2.000 euros al mes María Dolores Martínez Pay — Diputada PSOE

Martínez Pay citó los datos oficiales del IMAS para destacar que la Región de Murcia cuenta con 5 residencias públicas y 58 privadas. Además, según el Imserso señala que en 2024 la Región tenía 6.005 plazas y una cobertura de apenas 2,22 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la mitad que la media nacional.

"Queremos una residencia pública en Molina de Segura, queremos presupuesto, queremos calendario y queremos seguimiento. Queremos que la Plataforma de Pensionistas forme parte de la vigilancia democrática de este proyecto y queremos que la Comunidad Autónoma, por una vez, cumpla", reclamó la diputada socialista.

La Región tenía en 2024 una cobertura de 2,22 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la mitad que la media nacional

El PSOE contó con el apoyo de Vox, que añadió una enmienda a la moción en la que solicita que se aumenten el número de plazas concertadas en centros privados mientras no se ejecute el proyecto.

El diputado Miguel Ángel Miralles explicó que el Grupo Popular votó en contra para respetar el punto que ambos partidos habían acordado previamente en el Ayuntamiento de Molina, que era que "se construiría la residencia si había financiación", señalando que ellos "no van a engañar a las personas mayores" del municipio.

Movilidad reducida

Sonia Ruiz, diputada del PP, muestra un kit portátil para conducción de personas con movilidad reducida. / PPRM

La Asamblea aprobó por unanimidad una moción del PP para adaptar la normativa vigente y permitir el uso de sistemas portátiles de conducción destinados a personas con movilidad reducida, con el objetivo de eliminar barreras que limitan su independencia. La diputada regional Sonia Ruiz destacó que se trata de una iniciativa "sencilla en su planteamiento, pero muy relevante en sus consecuencias", subrayando que la accesibilidad y la movilidad "no son un debate ideológico, sino una cuestión de derechos y de soluciones concretas".

La iniciativa plantea la homologación de kits portátiles que adaptan a la conducción los vehículos de personas con movilidad reducida a través de sistemas ideales para conductores que viajan, alquilan vehículos, utilizan coches compartidos o necesitan una solución temporal, ya que son dispositivos que se instalan y retiran en minutos sin necesidad de herramientas complejas ni modificaciones permanentes en el vehículo.