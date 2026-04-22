Miras tilda de "fuegos de artificio" el Plan Estatal de Vivienda: "El 40% de los fondos tienen que ponerlo las comunidades"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha cargado este miércoles contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda del Gobierno central, al que ha calificado de “fuegos de artificio” por no aportar, a su juicio, soluciones reales al problema. “Ayer se hace un nuevo anuncio que es fuegos de artificio, un Plan Estatal de Vivienda que no soluciona el problema, porque la solución es que haya más viviendas disponibles, que haya más suelo disponible, que existan más facilidades para construir vivienda, y que sean más asequibles”, aseguró.

Para López Miras, el plan estatal sigue “la estrategia del yo invito y tú pagas”, ya que se trata de una iniciativa “en la que el 40 por ciento de los fondos tienen que ponerlo las comunidades autónomas, algunas de ellas objetivamente infrafinanciadas como la nuestra”.

En el ámbito de la política migratoria, el jefe del Ejecutivo autonómico también mostró su rechazo a la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España. Según afirmó, “no dejo de recibir mensajes y documentos gráficos de la inmensa mayoría de los alcaldes de la Región, que están muy preocupados por cómo se están desbordando y colapsando sus servicios públicos municipales ante esta regularización improvisada, no consensuada y con unos fines políticos del Gobierno de España”.

“La inmigración requiere de orden, y la política migratoria del Gobierno central es cualquier cosa menos ordenada”, agregó.

“Estamos entre las comunidades que más crecen, más empleo crean y más exportan”

Estas declaraciones se produjeron durante la inauguración del ‘Foro Región de Murcia: crecimiento, inversión, innovación’, organizado por el diario económico Expansión, donde López Miras puso en valor que la Región de Murcia se ha situado “entre las comunidades autónomas que más crecen, más empleo crean y más exportan”, convirtiéndose en “una de las economías más dinámicas del país”.

Durante su intervención, el presidente subrayó que esta inercia es “resultado de muchos años de trabajo”, y que se traduce en “empresas que crecen, autónomos que contratan y jóvenes que encuentran oportunidades”. Ese dinamismo se refleja, según explicó, en los principales indicadores económicos.

Así, en materia de empleo, la afiliación a la Seguridad Social en la Región ha crecido un 3,1 por ciento en el último año, 0,64 puntos más que la media nacional, lo que la sitúa como la segunda autonomía con mayor creación de puestos de trabajo. A ello se suma que la Región fue la cuarta provincia más exportadora de España en enero y la quinta en febrero. Por lo que respecta a la economía, las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 2,5 por ciento en 2026, por encima de la media del país, como ya ocurrió en 2025 y 2024.

El jefe del Ejecutivo autonómico enmarcó estos resultados en un contexto internacional complejo, marcado por “tensiones geopolíticas, inflación o dificultades de suministro”, que condicionan la inversión y la actividad económica. Ante este escenario, advirtió de que “la prosperidad nunca está definitivamente conquistada” y defendió la necesidad de “protegerla y fortalecerla cada día”.

En su intervención, López Miras también reivindicó un modelo económico basado en generar confianza y facilitar la actividad empresarial: “El mejor Gobierno económico no es el que ocupa más espacio, sino el que crea mejores condiciones”, afirmó, a la vez que añadió que la Administración “puede ser un obstáculo o puede ser una palanca” para quienes invierten y crean empleo.

Asimismo, incidió en la importancia de apoyar a los autónomos, con medidas “de justicia” como la nueva ayuda del Gobierno regional que asumirá la cuota durante los dos primeros meses de baja médica, ya que un trabajador por cuenta propia “no puede permitirse enfermar y, además, seguir pagando su cuota sin ingresos”.

López Miras también resaltó el esfuerzo sostenido del Gobierno regional en apoyo al emprendimiento, con cerca de 35 millones de euros anuales en ayudas directas e indirectas a los autónomos. De esta forma, defendió que la Región “se ha convertido en una de las comunidades que más y mejor apoya a quienes crean empleo y oportunidades”, gracias a una estrategia basada en “menos trabas, menos impuestos y más facilidades para crecer y consolidar proyectos empresariales”.