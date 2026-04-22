El Ministerio ya tiene a las empresas que ejecutarán el primer tramo del Arco Norte de Murcia

Un paso más para acercar el Arco Norte de Murcia. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso importante en una de las infraestructuras más esperadas en la Región de Murcia después de que la mesa de contratación haya propuesto la adjudicación de las obras del primer tramo del Arco Norte de Murcia a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Construcción y Pavasal Empresa Constructora.

El tramo adjudicado, de 8,3 kilómetros, corresponde al comprendido entre el punto kilométrico 652 de la autovía A-7 y el enlace de Cabezo de Torres. Cabe recordar que este primer tramo tendrá un periodo de ejecución de 59 meses mientras que el Ministerio que dirige Óscar Puente sigue trabajando para licitar el segundo tramo.

Según el acta de adjudicación, la oferta presentada por ambas compañías ha sido considerada la más ventajosa tras la aplicación de los criterios técnicos y económicos establecidos en el pliego. La propuesta alcanza una puntuación global de 94,05 puntos con un presupuesto de 69,58 millones de euros (84,19 millones con IVA).

El Arco Norte de Murcia, que conectará la A-30 a en el enlace de Alcantarilla con la A-7 a la altura de Cabezo de Torres, permitirá desviar tráfico, especialmente pesado, que actualmente atraviesa buena parte del Nudo de Espinardo, la Ronda Oeste y el área metropolitana de Murcia, reduciendo la congestión, agilizando la conexión entre Alicante y Andalucía y mejorando la seguridad vial junto al Arco Noroeste que esta semana cumple un mes desde su apertura completa.

Alta competencia y exclusiones por bajas temerarias

El proceso de licitación ha contado con una elevada participación: un total de 16 empresas presentaron ofertas. Sin embargo, varias de ellas fueron excluidas al considerarse anormalmente bajas y no justificar adecuadamente su viabilidad económica tras el análisis técnico correspondiente.

Tras esta propuesta, el proceso continúa con la adjudicación definitiva y la formalización del contrato. Una vez superados estos trámites, se podrá fijar el inicio de las obras, que supondrán el arranque efectivo de una infraestructura largamente demandada en la Región.