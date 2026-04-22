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Una minidana tuerce el tiempo en la Región con lluvias y viento: esta es la previsión de la Aemet para los próximos días

Meteorología activa la alerta amarilla por fenómenos costeros este jueves y viernes en todo el litoral murciano

Viandantes caminan portando un paraguas en la ciudad de Murcia.

Viandantes caminan portando un paraguas en la ciudad de Murcia. / Juan Carlos Caval

Alba Marqués

Alba Marqués

Una minidana que atraviesa el norte de Marruecos llegará próximamente a la Región de Murcia y alterará la estabilidad y buen tiempo que los murcianos disfrutan en los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por esta redacción, prevé fuertes rachas de viento a partir del jueves y lluvias, que irán acompañadas de barro, a partir del viernes.

La Aemet ha activado para este jueves y viernes el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral murciano. La alerta contempla rachas de hasta 50-60 km/h y las de 2-3 metros desde las 12:00 horas de este jueves hasta las 06:00 horas del viernes.

Mapa de alerta meteorológica este jueves en la Región

Mapa de alerta meteorológica este jueves en la Región / Aemet

Para este jueves, 23 de abril, se esperan cielos poco nubosos en general, con nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios respecto a la jornada de este miércoles, mientras que las máximas irán en descenso.

El viernes, 24 de abril, llegará la inestabilidad. La Aemet prevé una bajada de temperaturas, aumento de la nubosidad y lluvias generalizadas que afectarán a toda la Región de Murcia, aunque solo hay riesgo de que sean localmente fuertes en la parte occidental. Cabe señalar que desde Meteorología apuntan que las posibles consecuencias de la minidana están rodeadas de incertidumbre y la probabilidad de chubascos puede varias en los próximos días.

Además, desde este miércoles se está produciendo una entrada de polvo en suspensión que será más notable el jueves, especialmente por la tarde, y persistirá durante el viernes. Esto provocará que las lluvias puedan ir acompañadas de barro.

Temperaturas mínimas/máximas

Jueves

Caravaca de la Cruz: 11/25 ºC

Cartagena: 16/23 ºC

Lorca: 13/27 ºC

Murcia: 15/27 ºC

Yecla: 10/24 ºC

Viernes

Caravaca de la Cruz: 8/17 ºC

Cartagena: 17/20 ºC

Lorca: 11/19 ºC

Murcia: 13/22 ºC

Yecla: 10/19 ºC

La previsión el fin de semana

Las lluvias continuarán el sábado, 25 de abril. La Aemet pronostica para esa jornada cielos nubosos y chubascos generalizados, acompañados de barro, en esta ocasión más fuertes en el litoral murciano. Las temperaturas mínimas continuarán estables con tendencia a disminuir, mientras que las máximas podrían aumentar. En cuanto a los vientos, perderán intensidad.

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El domingo regresará poco a poca la estabilidad. Las predicciones meteorológicas indican cielos más despejados y riesgo de lluvias, ya sin barro, solo por la mañana en la costa. Una probabilidad que irá remitiendo conforme avance el día. Las temperaturas serán similares a las de la jornada anterior.

Temperaturas mínimas/máximas

Sábado

Caravaca de la Cruz: 8/18ºC

Cartagena: 15/20 ºC

Lorca: 11/20 ºC

Murcia: 13/22 ºC

Yecla: 9/19 ºC

Domingo

Caravaca de la Cruz: 6/19 ºC

Cartagena: 15/21 ºC

Lorca: 10/22 ºC

Murcia: 12/23 ºC

Yecla: 6/22 ºC

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