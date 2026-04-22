Más horas de prácticas y remuneración económica en la Región para 1.500 alumnos de hostelería y turismo

El Gobierno regional dio este miércoles el primer paso para la implantación, el próximo curso, de la nueva modalidad de Formación Profesional Dual Intensiva con la firma de un convenio de colaboración con la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú).

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, explicó hoy que "esta colaboración público-privada es la primera de una serie de convenios que se formalizarán con distintos sectores empresariales para que el alumnado de FP realice más horas de prácticas en el puesto de trabajo, con una remuneración económica".

El objetivo de la Formación Profesional Dual Intensiva, que se implantará por primera vez en la Región, es ofrecer una preparación que se adecúe a las necesidades del tejido empresarial y favorecer la inserción laboral con éxito de alumnado. Marín firmó el convenio con el presidente de HoyTú, Bartolomé Vera, en el restaurante El Churra de Murcia, uno de los 70 establecimientos de hostelería y turismo que ya se han adherido, y donde habitualmente realizan prácticas formativas alumnos de hostelería. El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.

La FP Dual Intensiva alterna formación en el centro educativo y en la empresa, y duplica el número de horas de formación en centros de trabajo, pasando de 500 horas a entre 700 y 1.000 horas. Así, la formación en empresa tendrá una duración entre el 35 y 50 por ciento de la duración total del currículo del ciclo formativo y contemplará, al menos, el 30 por ciento de los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales. Además, conlleva un contrato de formación remunerado con un 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y alta en la Seguridad Social. En virtud del convenio firmado, se podrán beneficiar de esta modalidad formativa los más de 1.500 alumnos que estudian alguno de los grados de formación profesional de la familia de Hostelería y Turismo en centros sostenidos con fondos públicos de la Región.

Un momento de la firma para impulsar la FP Dual Intensiva en hostelería y turismo. / CARM

Más convenios con distintos sectores

Para impulsar esta modalidad formativa se firmarán convenios con otros sectores empresariales demandantes de profesionales como el comercio, la agricultura, la construcción y la mecánica, a los que se podrán adherir las empresas interesadas en acoger a este alumnado.

Esta modalidad pretende formar a los profesionales directamente en el entorno empresarial, incentivar el interés y las vocaciones del alumnado por los distintos sectores estratégicos de la economía regional, promover la permanencia en el sistema educativo y elevar tanto el nivel formativo como el rendimiento académico de los estudiantes, contribuyendo a una mejor inserción laboral.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir competencias prácticas alineadas con las demandas reales del mercado de trabajo y de desarrollar destrezas profesionales en contextos laborales reales, lo que se traduce en mayores oportunidades de empleo y en un perfil más competitivo para la incorporación al mundo laboral.

Asimismo, se impulsa una cultura de cooperación entre el ámbito educativo y el empresarial que refuerza el tejido productivo regional, favorece la creación de alianzas entre centros educativos y empresas, y facilita la adecuación de los programas formativos a las necesidades reales del mercado.

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El Gobierno regional cuenta con 8.500 convenios con empresas para garantizar las prácticas formativas del alumnado de FP. Este curso se ha incrementado la oferta de FP hasta superar las 46.800 plazas, con el objetivo de alcanzar las 50.000 plazas en el curso 2027-2028. Destaca la elevada empleabilidad del alumnado que finaliza sus estudios de Formación Profesional. La Región es la comunidad que lidera la tasa media de afiliación a la Seguridad Social en Grado Medio y ocupa el segundo puesto en Grado Básico, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.