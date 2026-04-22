Los graduados sociales alertan de que el certificado de penales es el "verdadero escollo" para la regularización de migrantes

Los más de 400 despachos de graduados sociales especializados en Extranjería que hay en la Región de Murcia ofrecerán "sus años de experiencia" para agilizar los trámites del proceso de regularización de migrantes, cuyo plazo de solicitud se inició el jueves 16 de abril por vía telemática y este pasado lunes 20 de forma presencial hasta que se cierre el próximo 30 de junio. Hay mucho trabajo por delante estos meses: recabar la documentación necesaria, registrarla y presentarla de forma correcta y el "verdadero escollo" para ello es conseguir el certificado de antecedentes penales en los países de origen de estos ciudadanos.

Así lo alertó el decano del Colegio de Graduados Sociales, Alfonso Hernández Quereda, que señaló que las estimaciones apuntan a que unas 750.000 personas solicitarán su regularización en todo el país, de las que más de 30.000 lo harán en la Región de Murcia, tal y como publicó La Opinión cuando el Gobierno central anunció este proceso histórico y extraordinario el pasado mes de enero.

Hernández Quereda recordó que la especialización en Extranjería es una de las ramas de los graduados sociales, por lo que, desde el punto de vista de la tramitación, estos expertos en derecho laboral y Extranjería cuentan con una gran experiencia. Las ventajas de acudir a uno de estos despachos profesionales, tal y como defendió, es que el procedimiento se puede realizar online, ya que cada cliente contará de forma provisional con un número de NIE, de expediente y de la Seguridad Social desde que se pone en marcha el procedimiento.

Cada cliente puede contar de forma provisional con un número de NIE, de expediente y de la Seguridad Social desde que se pone en marcha el procedimiento

De esta forma, el solicitante podrá empezar a trabajar, de forma provisional, desde que comience la tramitación hasta la resolución de su expediente. Hernández Quereda, en la rueda de prensa celebrada este miércoles en el que estuvo acompañado por miembros de la Comisión de Extranjería del Colegio de Graduados Sociales, señaló que los dos principales problemas de este proceso regulatorio son los certificados de vulnerabilidad y de antecedentes penales.

Una incorporación "inexcusable"

Respecto al primero, el decano destacó que, gracias al acuerdo suscrito con el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (Cepaim), los graduados sociales de la Región de Murcia pueden gestionar de forma centralizada la solicitud del certificado de vulnerabilidad online, a través de un procedimiento "muy ágil".

Más difícil es la obtención del certificado de penales en los países de origen, que calificí así como "verdadero escollo", ya que "su incorporación es inexcusable para que haya una resolución favorable". Por último, el decano del Colegio insistió en que recurrir a un despacho de graduados sociales para la tramitación de las solicitudes de regularización "no solo supone ganar en agilidad en cuanto al procedimiento, sino también contar con un asesoramiento experto y evitar las largas colas y esperas del procedimiento presencial".