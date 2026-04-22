Los funcionarios municipales de tres ayuntamientos de la Región siguen sin la jornada laboral de 35 horas

Unos mil funcionarios pertenecientes a tres ayuntamientos de la Región de Murcia siguen sin tener la jornada laboral de 35 horas a la semana. Mientras que la gran mayoría de los empleados públicos de los consistorios vienen gozando progresivamente de esta reducción -una medida que desde el año 2024 viene disfrutando también el personal de administración, del Servicio Murciano de Salud (SMS), de los servicios sociales (Imas) o de educación en la Comunidad- a todos estos se les sumaron recientemente los 17.200 trabajadores que están en las oficinas dependientes de la Administración General del Estado (AGE).

Estos últimos también han logrado 'quitarse' las 2,5 horas a la semana y pasar de las 37,5 a las 35. Pero, por ahora, no corren la misma suerte (en cuestiones de horarios) los funcionarios municipales de Lorca, Alcantarilla y Ulea.

La presidenta de CSIF en la Región de Murcia, Eva Hernández, lamenta que los trabajadores públicos de estas localidades no disfruten aún de esta reducción de jornada laboral al igual que se viene aplicando en otros ayuntamientos murcianos. La denuncia viene después de que la última resolución estatal de hace apenas unos días deje fuera a los funcionarios municipales y a las empresas públicas, lo que, a juicio de CSIF, genera una situación de "desigualdad" entre empleados públicos. “Pedimos la aplicación de las 35 horas para todos".

El sindicato apela a la legislación vigente para exigir igualdad laboral y alerta de que la diferencia de horarios puede vulnerar derechos

Así lo advierte Hernández, quien señala que el sindicato se basa jurídicamente "en que el artículo 94 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local serán, en cómputo anual, la misma que fije para los funcionarios de la Administración General del Estado: "Consideramos que es una cláusula de obligatorio cumplimiento", advierte.

"Disparidad" entre distintos consistorios

El sindicato defiende que la actual "disparidad" en las condiciones laborales entre administraciones públicas podría vulnerar el principio de igualdad. En este sentido, advierte de que mantener diferencias injustificadas en la jornada laboral entre empleados públicos podría derivar en conflictos.

En este sentido, sostiene que se ha elaborado un modelo de presentación ante los distintos consistorios "para que se inicien los procesos de negociación y que se adapte el calendario laboral y el régimen de horario conforme a las 35 horas". Calcula que quedan así pendientes poco más de un millar de funcionarios municipales: unos 700 en Lorca, entre 300 o 400 en Alcantarilla y una decena en Ulea.

Mientras que en el Ayuntamiento de Lorca todavía se sigue estudiando la posibilidad de que sus trabajadores municipales se acojan a esta reducción de jornada, desde el de Alcantarilla sostienen a este periódico que ya estaba previsto que se aprobase en la siguiente mesa de negociación, junto con la nueva oferta de empleo público.

En el caso de Ulea, el alcalde, Víctor Manuel López, señala a La Opinión que los propios trabajadores municipales "no han solicitado esta reducción, ya que son conscientes de la elevada carga de trabajo existente y de la necesidad de mantener el nivel de servicio a los ciudadanos.

"Los funcionarios de Ulea no han solicitado por ahora esta reducción porque no lo han pedido y, además, pueden disfrutar de otros permisos no computables" Víctor Manuel López — Alcalde de Ulea

Víctor Manuel López. / Juan Carlos Caval

Asimismo defiende la flexibilidad que hay en este pequeño municipio del Valle de Ricote respecto a la gestión laboral de estos funcionarios, mencionando ejemplos como permisos no computables para acompañar a familiares al médico o posibles ayudas económicas vinculadas a la formación de hijos, con el objetivo de facilitar la conciliación sin necesidad de reducir la jornada.

No obstante, el regidor uleano reconoce que la tendencia nacional puede acabar influyendo en el ámbito local. "Una vez que se está dando una equiparación a 35 horas y la mayoría de municipios la aplican, lo suyo es que mis funcionarios no sean menos", afirma, dejando abierta la puerta a una futura adaptación en caso de que estos trabajadores lo reclamen.

Eso sí, el también presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia advierte de las consecuencias que podría tener esta medida, como un aumento de la carga diaria de trabajo o la necesidad de contratar más personal para mantener los servicios públicos entre los vecinos.