Política
En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional
El orden del día está centrado en educación, políticas sociales, transporte escolar, fiscalidad y atención a las personas mayores
La Asamblea Regional celebra este miércoles un pleno bajo la presidencia de Visitación Martínez con un orden del día centrado en educación, políticas sociales, transporte escolar, fiscalidad y atención a las personas mayores.
Entre los asuntos que se debatirán figura una moción del grupo parlamentario Popular en defensa de la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en los centros de Educación Infantil y Primaria, junto a otra iniciativa del PSOE para actualizar la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia en la Región de Murcia.
La sesión también abordará una moción del grupo parlamentario Mixto sobre cambios en la regulación autonómica de las ayudas individualizadas al transporte escolar, así como una propuesta de Vox sobre la estrategia fiscal del Gobierno para evitar, según plantea, la desaparición de los trabajadores autónomos en España.
Además, el PP defenderá una iniciativa para reclamar al Gobierno central cambios normativos que permitan homologar kits removibles para la adaptación de vehículos destinados a personas con movilidad reducida, mientras que el grupo parlamentario Socialista llevará al pleno una moción para reclamar la construcción de una residencia pública para personas mayores en Molina de Segura.
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