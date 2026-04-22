Denuncian retrasos evitables en el diagnóstico del 10% de tumores en el cribado de cáncer de mama de la Región de Murcia

El 10% de los tumores detectados en la última década en la Región de Murcia por el programa de mamografías podrían haber sufrido un retraso evitable en el diagnóstico. Así lo refleja el informe difundido por la Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el Cribado de Cáncer de Mama, que arroja que entre 30 y 35 mujeres por bienio, y entre 150 y 180 en los últimos diez años, han sido diagnosticadas fuera del cribado cuando potencialmente sus casos se podrían haber detectado antes.

Según el documento, la Región presenta una tasa de detección de cáncer de mama inferior a la media nacional y un patrón que, a juicio de los autores, apunta a un "funcionamiento subóptimo mantenido en el tiempo". En 2023, la tasa de detección se situó en 2,43 cánceres por cada mil mujeres cribadas, frente a una media española de 4,67, mientras que la cobertura real del programa fue del 59,93%, por debajo del estándar europeo del 70%, pese a que las invitaciones válidas alcanzaron el 86,67%.

El dato que más preocupa a la plataforma es el de los cánceres detectados en revisiones intermedias, es decir, en mamografías que se adelantan porque en la prueba anterior había quedado alguna duda sin resolver. En 2023, ese porcentaje alcanzó en la Región de Murcia el 15,79%, el más alto del país y muy por encima tanto de la media nacional, del 6,7%, como del rango europeo recomendado, de entre el 5% y el 10%.

Para la Alianza, esta cifra apunta a que una parte de los tumores no se está identificando en la mamografía ordinaria, sino meses después, cuando la paciente vuelve para una revisión adelantada. A su juicio, este patrón sugiere una menor capacidad del programa para resolver las sospechas en el primer momento y favorece retrasos diagnósticos que podrían haberse evitado.

La Alianza, conformada por organizaciones sociales, colectivos profesionales, entidades académicas y ciudadanía, sostiene su análisis en los datos más recientes disponibles, procedentes del informe del Ministerio de Sanidad de 2026 y del informe técnico de 2023 de la Red Española de Programas de Cribado de Cáncer de Mama.

Entre 150 y 180 casos podrían haber sido detectados antes

El informe añade que la Región utiliza menos pruebas complementarias que otras comunidades ante hallazgos dudosos. En 2023, la tasa de estudios complementarios fue del 2,61%, por debajo de la media nacional del 4,48% y también del estándar europeo, fijado entre el 3% y el 7%. Al mismo tiempo, la tasa de revisiones anticipadas escaló al 7,69%, siete veces más que la media nacional de ese año, del 1,67%.

A partir de ese patrón, la Alianza estima que entre 30 y 35 mujeres por bienio, y entre 150 y 180 en la última década, podrían haber sido diagnosticadas fuera del cribado cuando probablemente habrían podido ser detectadas antes. También calcula que más de 10.000 mujeres han pasado por revisiones anticipadas en los últimos diez años por dudas diagnósticas que, en programas con mayor capacidad resolutiva, se habrían aclarado en el estudio inicial.

Otro de los ejes de la denuncia es la falta de transparencia. El documento subraya que la Consejería no publica de forma sistemática indicadores clave como la tasa de cobertura, los cánceres de intervalo o las pruebas invasivas, lo que, a juicio de la Alianza, dificulta la evaluación independiente del programa y retrasa la adopción de medidas correctoras. El texto también incide en que el último informe bienal oficial disponible corresponde a 2021-2022 y reclama la publicación inmediata del correspondiente a 2023-2024, además de que los balances pasen a ser anuales.

La plataforma vincula además una parte del problema al modelo de externalización del programa y al sistema de pago a proveedores privados, al entender que no incentiva la realización de pruebas complementarias cuando aparecen dudas. Como contraste, destaca el comportamiento de la unidad pública de Cieza, que en el bienio 2021-2022 registró una tasa inicial de detección del 6,96% y una tasa de estudios complementarios del 10,03%, muy por encima de las unidades que operan bajo modelos concertados. Para la Alianza, esa diferencia apunta a que el modelo organizativo influye de forma directa en la calidad diagnóstica.

Ante este escenario, la Alianza reclama 20 medidas agrupadas en siete grandes áreas: más transparencia y rendición de cuentas, mejora de la calidad diagnóstica, una gobernanza participativa, incorporación de la experiencia de las mujeres, actualización tecnológica, mayor integración de la Atención Primaria y que el programa se realice exclusivamente en centros públicos. Entre sus exigencias concretas figuran una auditoría externa independiente, la publicación de los cánceres de intervalo y de las pruebas invasivas, la reducción de las revisiones anticipadas, un plan claro sobre tomosíntesis digital mamográfica y una evaluación del impacto de la reciente externalización del circuito.

En su nota de prensa, la organización resume el diagnóstico en una idea central: el programa regional detecta menos, detecta más tarde y mantiene problemas persistentes de calidad tecnológica, lectura radiológica y dilación diagnóstica. Con ese mensaje, la plataforma eleva la presión sobre la Consejería de Salud para que dé explicaciones y adopte cambios en un servicio especialmente sensible para miles de mujeres de la Región.