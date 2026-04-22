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Investigación

Un crucero localiza cinco cadáveres en el mar frente a Cabo de Palos

Investigan si el hallazgo está relacionado con la patera rescatada el pasado lunes con tres fallecidos y 13 desaparecidos

Llegada al puerto de Cartagena de la embarcación que rescató a los supervivientes de la patera.

Llegada al puerto de Cartagena de la embarcación que rescató a los supervivientes de la patera. / L. O.

EFE

Cinco cuerpos sin vida fueron hallados en la noche de ayer por el crucero Sapphire Princess a unas 140 millas al este de Cabo de Palos y trasladados al Puerto de Cartagena, adonde han llegado esta mañana, según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y, por el momento, no se ha podido confirmar si los fallecidos viajaban en la misma patera rescatada el pasado lunes en la que fueron localizadas cinco personas, tres de ellas muertas.

En relación con aquella embarcación, Salvamento Marítimo ya había informado de su localización a 25 millas de Cartagena tras el aviso de un buque militar francés, procediéndose al traslado de dos supervivientes y tres fallecidos al puerto de Santa Lucía.

La Policía Nacional dio por desaparecidas a otras trece personas que, según el testimonio de los supervivientes, habrían partido desde Argelia con un total de 18 ocupantes.

En ese mismo caso, dos de los supervivientes fue detenido como presunto patrón de la patera, acusado de homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular.

La investigación continúa abierta para determinar si existe relación entre ambos episodios o si se trata de sucesos distintos en alta mar.

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Por el momento, las autoridades no han aportado más información sobre la identidad de los fallecidos ni sobre el estado de la investigación judicial en curso.

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