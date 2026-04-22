Antelo exige un frente común de todas las administraciones contra la regulación de migrantes

El diputado regional en la Asamblea de Murcia José Ángel Antelo cargó este miércoles contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de impulsar una "regularización masiva de la inmigración ilegal" que, a su juicio, "tendrá consecuencias directas en la seguridad, la cohesión social y el efecto llamada".

"Esta decisión provocará más muertes en el Mediterráneo, reforzará el negocio de las mafias y aumentará la inseguridad en nuestras calles y barrios", afirmó Antelo, advirtiendo, además, del deterioro de zonas urbanas de la Región de Murcia, algunas de las cuales, añadió, "ya están siendo señaladas a nivel nacional por su degradación".

El diputado exigió una respuesta inmediata y coordinada de las administraciones locales y autonómicas, reclamando un "frente común" contra el Gobierno central. "No se puede mirar hacia otro lado. Hay que confrontar política e institucionalmente con Sánchez para defender a nuestros ciudadanos", subrayó.

Asimismo, Antelo denunció lo que considera una "inversión de prioridades" en la gestión pública. "No puede ser que una ayuda a la dependencia tarde más de un año en resolverse mientras se pretende dar preferencia administrativa a la inmigración ilegal. Es injusto, es insostenible y es contrario al sentido común", declaró.

En este sentido, defendió que los servicios públicos deben regirse por criterios objetivos y transparentes. "Los expedientes deben tramitarse en orden de llegada, sin privilegios ni atajos políticos", insistió.

El parlamentario instó a utilizar todas las herramientas disponibles para frenar estas políticas, incluyendo la vía judicial. "Hay que actuar en todos los frentes: en los tribunales, en las instituciones y en la gestión diaria. No hacerlo es abandonar a los ciudadanos", insistió.

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"España no puede permitirse políticas que generan más inseguridad, más presión sobre los servicios públicos y más desigualdad entre quienes cumplen las normas y quienes no", concluyó Antelo.