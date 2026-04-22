Alicia Rubio o Samuel Baixauli: el nombre del nuevo rector se decidirá la próxima semana

Alicia Rubio o Samuel Baixauli. Uno de los dos será el próximo rector de la Universidad de Murcia, un nombre que saldrá de las urnas el próximo 28 de abril en una segunda vuelta tras haber resultado ser sus candidaturas las dos más votadas en los comicios celebrados este martes.

Los dos candidatos, ambos catedráticos de Organización de Empresas y Finanzas, se han impuesto este martes a los otros tres contrincantes -Senena Corbalán, Alfonsa García y Guillermo Díaz- en los comicios celebrados en la UMU, los más reñidos que se recuerdan y en los que se ha registrado una participación también histórica.

Con un 26,75% y un 23,98% respectivamente, Rubio y Baixauli van directos a la segunda vuelta, que se celebrará el próximo martes, una cita de la que ya sí que saldrá el nombre del nuevo rector de la Universidad de Murcia para los próximos seis años y que tomará el testigo que deja José Luján.

Con algo más del 94% de los votos escrutados, el recuento de las elecciones da el 26,75% de los votos a Alicia Rubio; el 23,98% de los votos a Samuel Baixauli, seguido de Senena Corbalán con el 21,67%; Alfonsa García con el 14,11%; y Guillermo Díaz con 13,49% de los votos.

Alicia Rubio: «Tenemos la oportunidad de no dejar a la UMU atrás y hacer que tenga su primera rectora»

Tras pasar la primera prueba de fuego, Alicia Rubio se muestra feliz de los resultados y la alta participación y explica a La Opinión que «ahora tenemos la oportunidad de no dejar a la UMU atrás y hacer que tenga su primera rectora».

Además, considera todo un logro «haber ganado en Económicas, mi facultad, pese a los bulos y la desinformación de los últimos días» y aprovecha para alabar el esfuerzo de los otros tres candidatos que se han quedado por el camino porque «han puesto en esto una gran ilusión y mucho trabajo». Rubio dice que «ahora hay que seguir trabajando porque la historia se escribirá el próximo martes».

Muy contento por el resultado se manifiesta también Samuel Baixauli, que destaca el buen funcionamiento y discurrir de la jornada electoral, «que se ha desarrollado sin incidentes destacados».

En cuanto a los últimos momentos del recuento, el candidato a rector afirma que «el segundo puesto ha estado muy reñido, aunque siempre íbamos un poco por delante», a lo que añade que «los tres primeros puestos hemos estado toda la noche muy cercanos».

Samuel Baixauli: «En una semana la comunidad universitaria deberá elegir entre dos opciones»

Baixauli recuerda que «ahora, en una semana, habrá que elegir entre dos opciones y la comunidad universitaria deberá decidir con los proyectos que ya conoce».

Tensión en el recuento

Tras el cierre de las mesas electorales a las 18.30 horas de la tarde y el análisis de las cifras de participación, que han batido las de los últimos comicios debido a la alta movilización que se ha visto durante toda la jornada de este martes, comenzaba el escrutinio, que se veía frenado a altas horas de la noche por los problemas detectados en dos mesas de las facultades de Educación y de Letras, dos de las que tienen un mayor peso en estas elecciones.

En el caso de Educación, los miembros de una de las mesas detectaba un error por el que un profesor del Grupo A habría introducido su papeleta en la urna del Grupo C (estudiantes), lo que llevó a parar el recuento hasta tomar la decisión de que se esperará hasta el final para decidir qué se hace con ese voto en función de si altera o no el resultado final.

Una situación similar se vivía también durante la votación en Psicología, donde se daba un error similar en los primeros minutos de las elecciones y cuando apenas había una decena de votos en la urna. Lo que llevó a apartarlos y llamar a los profesores para que volvieran a ejercer su derecho al voto.

Durante las últimas semanas se ha visto una campaña agresiva en la que las distintas candidaturas se han cruzado acusaciones y en la que la polémica ha estado servida, incluso con dos denuncias ante la Junta Electoral Central.

En esta ocasión estaban llamados a votar más de 32.000 electores entre alumnos, profesorado, investigadores y personal técnico, de administración y servicios. Pero para que el nombre del nuevo rector de la Universidad de Murcia saliera esta noche era necesario que uno de los cinco candidatos lograra al menos el 51% de los votos, algo que no ha sucedido y que lleva directamente a los dos con más respaldo a una segunda vuelta.

Participación del 25,96%

La participación en estos comicios ha logrado de forma provisional el 25,96%, frente al 10,1% de las últimas elecciones de 2022. Sin embargo, en aquella ocasión únicamente había un candidato, José Luján, que optaba a la reelección. Las cifras se podrían comparar en este caso con las elecciones de 2018 cuando, al igual que en este 2026, se presentaron cinco candidatos -Pablo Artal, José Antonio Gómez, Pedro Lozano, José Luján y Emilio Martínez- y en las que la participación sí que fue récord llegando al 21% del total de electores. En aquella ocasión los dos candidatos que se midieron en la segunda vuelta fueron Luján y Lozano.

En estas elecciones los votantes se han movilizado en todos los ámbitos, superando por el doble las cifras de 2022. Han crecido en el Grupo A, catedráticos y profesores permanentes laborales, con un 88,97% de participación ( 72,11 en 2022); en el Grupo B, de personal docente e investigador, con un 48,88% (25,47% en 2022); entre los estudiantes, Grupo C, se ha llegado a una participación del 19,64% (4,46% en 2022); y en el Grupo D, personal técnico, gestión, administración y servicios, ha alcanzado el 82,89% (67,78% en 2022).