El Gobierno de España multiplica por seis, hasta los 308 millones de euros, los fondos para la Región de Murcia en su nuevo Plan de Vivienda

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, que movilizará una inversión de 7.000 millones de euros para las comunidades autónomas, de los que la Región de Murcia gestionará 308 millones para los próximos 5 años. Son 258 millones más que los que recibió en el plan anterior, cuando fueron solo 50, por lo que desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana multiplican por seis la financiación para este territorio.

"El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda", subrayó la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Ejecutivo central aporta el 60% y las comunidades el 40% restante

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

La inversión irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo PEV. Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

Se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final del plan

Todas las viviendas que se construyan con estos fondos deberán conservar su especial protección a perpetuidad, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan impulsará un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

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El proceso de elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas, con las que "se ha dialogado intensamente desde el primer día", aseguran desde el Gobierno. Prueba de ese modelo de consenso, diálogo y acuerdo son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades en torno al contenido del Plan, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final del plan.