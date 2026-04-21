Los tres murcianos que pusieron al límite los concursos de televisión: un millón de euros, un récord y 60 programas

Participar en un concurso de televisión es algo que muchos murcianos han hecho alguna vez. Ganar, ya es otra cosa. Llevarse un bote de más de un millón de euros, batir el récord de permanencia de un formato o alcanzar los 60 programas en uno de los espacios más prestigiosos de la televisión española está al alcance de muy pocos.

Sin embargo, en los últimos años, la Región ha dado tres ejemplos que merecen ser contados juntos: Antonio Ruiz, el músico que convirtió Pasapalabra en una oposición; Javi, el murciano que aguantó 27 programas en El Cazador hasta romper la historia del concurso; y Emma Romero, la bioquímica cartagenera que demostró en Saber y ganar que la constancia y el saber estar también tienen premio.

Antonio Ruiz: un millón de euros y la palabra "Jaruzelski"

Hay victorias televisivas que se recuerdan por el bote exacto ganado. Y hay victorias que se recuerdan por el momento exacto en que ocurrieron. La de Antonio Ruiz pertenece a las dos categorías.

Este murciano, saxofonista, bajista, guitarrista y corista formado en el Conservatorio de Murcia, llegó a Pasapalabra en 2017 sin trabajo y con una hija pequeña en casa. Podría haber sido un concursante más. En cambio, se convirtió en uno de los más recordados de la historia del formato.

El murciano Antonio Ruiz, el día que se llevó el bote del concurso. / Telecinco

Su secreto no fue la suerte. Antonio se preparó el concurso como si fuera una oposición (así lo explicó él mismo), anotando palabras difíciles, estudiando sus propios errores y aprendiendo de cada programa que pasaba. Así, programa a programa, fue construyendo un balance que hoy impresiona: 98 victorias, 12 empates y 16 derrotas en 126 emisiones, salvándose en varias ocasiones gracias a La silla azul cuando el camino se ponía cuesta arriba.

El desenlace llegó en diciembre de 2017. Antonio completó El Rosco y pronunció la palabra que lo cambió todo: "Jaruzelski". Esa respuesta le valió un bote de 1.164.000 euros, uno de los premios más altos de la televisión española en concursos de cultura general. Emocionado, dejó claro para qué quería el dinero: darle seguridad a su hija, evitarle las limitaciones económicas que él había conocido. También confesó que soñaba con montar una librería.

Pero la historia de Antonio no terminó ahí. En enero de 2022, cuatro años después de su gran noche, volvió a Pasapalabra para disputar la Copa de Maestros, un torneo reservado a los grandes campeones del formato. Y ganó otra vez. Derrotó a históricos como Eduardo Benito, Juanpe Gómez y Susana García, y sumó 50.000 euros más a su palmarés. No fue un campeón que vivía de las rentas del pasado: fue alguien capaz de volver a la élite y seguir ganando.

Javi: 27 programas, un récord y una final de infarto

El Cazador, producido por RTVE en colaboración con Mediacrest, lleva años siendo un clásico de las tardes españolas. Un formato que, desde que implantó la mecánica que permite a los concursantes continuar si destacan en la caza final, ha ganado un nuevo nivel de emoción y competencia. Fue precisamente esa nueva dinámica la que le dio a Javi, un joven de Murcia, la oportunidad de escribir una de las páginas más recordadas del programa.

Con temple, estudio y una regularidad que fue sorprendiendo a propios y extraños, Javi supo aprovechar cada programa para mantenerse en el juego. RTVE destacó que alcanzó las 27 participaciones, lo que supuso el récord de permanencia desde que el formato estrenó esa nueva mecánica.

Javi, el murciano que ganó en 'El Cazador'. / RTVE

No fue un camino de rosas: en más de una ocasión se quedó a escasos segundos de ser eliminado, con el contador apretando y el cazador pisándole los talones. Pero el murciano no se fue. Programa a programa fue construyendo una pequeña narrativa televisiva que millones de espectadores siguieron con creciente interés, hasta convertirlo en una de las caras más reconocibles del concurso.

El gran desenlace llegó el 20 de mayo de 2024, en una caza final que ya forma parte de la memoria del formato. Javi y su compañero José se enfrentaron a Paz Herrera, 'La Profesora', una de las cazadoras más respetadas y temidas del programa.

Contra todo pronóstico, los concursantes acumularon 24 aciertos y pusieron a Herrera entre la espada y la pared. El momento clave llegó en la pregunta número 11, cuando un rebote decisivo dejó a la cazadora sin tiempo para recuperarse. Desde ese instante, la victoria era cuestión de aguantar, y aguantaron. El bote, el más alto de la historia de El Cazador hasta ese momento, fue de 155.000 euros, con 77.500 euros para cada uno.

Emma Romero: 60 programas, una camiseta de la UPCT y las salinas de fondo

No todos los éxitos televisivos se miden en cifras récord. El de Emma Romero se mide en otra cosa: en la constancia de quien se sienta frente a Jordi Hurtado semana tras semana y no se va hasta que ella decide.

Emma nació en Cartagena y vive en San Javier. Es licenciada en Bioquímica y trabaja en el ámbito de la seguridad alimentaria. Cuando apareció en antena en Saber y ganar luciendo una camiseta de la Universidad Politécnica de Cartagena, tanto el programa como la propia UPCT la vincularon públicamente con su tierra. No era un detalle menor: Emma llegaba al concurso más longevo y prestigioso de la televisión española con identidad propia y sin intención de pasar desapercibida.

La cartagenera Emma Romero, en 'Saber y Ganar' / RTVE

Su andadura comenzó el 19 de abril de 2024 y desde el primer momento RTVE destacó de ella su compañerismo, su regularidad y su especial habilidad en pruebas como La Parte por el Todo. En el programa número 15 logró proclamarse 'Magnífica', una de las categorías más prestigiosas del formato. También dejó una imagen muy cercana al contar que, ya en casa, su hija le ayudaba con pistas y repasos. Esa mezcla de rigor intelectual y naturalidad fue la que la convirtió en una de las concursantes más queridas de su etapa.

El siguiente gran hito llegó el 2 de julio de 2024, cuando alcanzó los 50 programas, una cifra simbólica en Saber y ganar y reservada a concursantes de largo recorrido. Aquel día el programa le dedicó una entrega especial vinculada a sus gustos y a su tierra, con referencias a las Salinas de San Pedro del Pinatar, una zona que Emma conoce bien gracias a su afición al senderismo. Poco después tuvo que interrumpir su participación por motivos laborales, pero el paréntesis fue eso: un paréntesis.

Según informó RTVE en 2026, Emma regresó al formato y sumó 10 programas más, cerrando su paso por Saber y ganar con un total de 60 programas y un acumulado de 31.810 euros. Una cifra que, comparada con los grandes botes de otros formatos, puede parecer discreta, pero que en el contexto de uno de los concursos más exigentes de TVE dice mucho del nivel de quien la consigue.