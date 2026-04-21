La tórtola europea vuelve a cazarse en la Región de Murcia después de cuatro años

La recuperación de una especie emblemática de la fauna europea abre una nueva etapa en su gestión en la Región de Murcia. Tras varios años de restricciones, la Administración autonómica da un paso que combina conservación y aprovechamiento regulado, con un modelo basado en datos científicos y control tecnológico.

La Comunidad Autónoma ha decidido levantar la moratoria de caza de la tórtola europea después de constatar una evolución favorable de sus poblaciones en el corredor migratorio occidental. La medida, aprobada mediante resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, pone fin a cuatro temporadas con cupo cero y abre la puerta a un sistema de gestión adaptativa más flexible, pero estrictamente regulado.

La decisión llega tras la aplicación del Plan de Acción Internacional para la Conservación de la Tórtola Europea 2018-2028, que recomendaba suspender temporalmente la caza hasta disponer de información científica sólida. Durante este periodo, la Región de Murcia ha participado activamente en los trabajos de seguimiento biológico junto a entidades especializadas, cuyos resultados apuntan a una tendencia positiva: crecimiento sostenido de la población y tasas de supervivencia superiores a uno.

En palabras de la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, "la recuperación de la tórtola europea demuestra que las políticas de conservación basadas en datos científicos y en la colaboración entre administraciones, cazadores y gestores del territorio funcionan".

La tórtola común sigue clasificada como 'Vulnerable' en la Lista Roja de la UICN y en el Libro Rojo de las Aves de España. / Agencias

Un modelo con límites estrictos

El nuevo escenario establece un sistema de aprovechamiento cinegético vinculado directamente al estado de la especie. Según las estimaciones del Sistema Paneuropeo de Monitorización de Aves Comunes, la población se sitúa en torno a 8,85 millones de individuos, lo que permite fijar un máximo de extracción del 1,5% en el corredor migratorio occidental, que abarca España, Francia, Italia y Portugal.

En este contexto, España contará con un cupo aproximado de 107.000 ejemplares para la temporada 2025-2026. En la Región de Murcia, la distribución se realizará con criterios objetivos —como la superficie o el carácter del coto— y con un límite claro: ningún terreno cinegético podrá superar el 25% de la población existente antes de la caza.

España dispondrá de un cupo de más de 100.000 ejemplares repartido entre comunidades autónomas

Según Ferreira, "el nuevo escenario permite compatibilizar la actividad cinegética con la conservación de la biodiversidad", destacando el papel del seguimiento continuo y las herramientas tecnológicas en el control de capturas.

Exigencias ambientales y control digital

Para participar en este modelo, los cotos deberán acreditar mejoras reales del hábitat. Entre las medidas exigidas figuran la siembra de cultivos sin fitosanitarios, la recuperación de zonas de matorral y arbolado para la nidificación, la creación de puntos de agua o el aporte de alimento previo a la migración.

Además, será obligatorio presentar un Plan de Gestión Adaptativa con censos poblacionales, estimaciones de abundancia y cartografía detallada, firmado por un técnico competente. A ello se suma la implantación del Precinto Digital de Caza, una aplicación móvil que permitirá registrar las capturas en tiempo real y garantizar el cumplimiento de los cupos.

La resolución abre ya el plazo de adhesión para los cotos interesados. De cara a la temporada 2026-2027, las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a su publicación en el boletín oficial hasta el 15 de junio de 2026.

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La responsable autonómica concluyó que este modelo sitúa a la Región de Murcia "en la línea de las políticas europeas de conservación de la biodiversidad", al combinar rigor científico, gestión responsable y la implicación del sector cinegético como aliado.